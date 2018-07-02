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Sokakların bağlamacısı

ADANA, () - ADANA'da Liselere Geçiş Sınavı'na girdikten sonra harçlığını kazanmak için sokaklarda bağlama çalan Ömer Yılmaz (14), ileride müzik eğitimi aldıktan sonra hayranı olduğu Musa Eroğlu ile aynı sahneyi paylaşmak istediğini...

Sokakların bağlamacısı

ADANA, () - ADANA'da Liselere Geçiş Sınavı'na girdikten sonra harçlığını kazanmak için sokaklarda bağlama çalan Ömer Yılmaz (14), ileride müzik eğitimi aldıktan sonra hayranı olduğu Musa Eroğlu ile aynı sahneyi paylaşmak istediğini söyledi.
Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bağlama çalarak hem okul harçlığını çıkardığını hem de ailesine destek olduğunu vurgulayan Ömer Yılmaz, 14 yaşında olmasına rağmen kendi ayakları üzerinde durduğu için mutlu olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde lise birinci sınıfa başlayacak olan Ömer Yılmaz, bağlama çalmaya 9 yaşında başladığını ve ileride müzik alanında eğitim almak istediğini dile getirdi. En sevdiği sanatçının Musa Eroğlu olduğunu belirten Yılmaz, hayalinin sanatçı ile aynı sahneye çıkmak olduğunu söyledi. 3 kardeş olduklarını ve ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu belirten Ömer Yılmaz, hem okuyup hem çalışmak zorunda olduğunu, günde ortalama 30 lira kazandığını bildirdi.

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