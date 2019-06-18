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Sokak sanatçılarından çamurla JES protestosu

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenlikleri'nde, sokak sanatçıları, efsaneye göre, altın aktığı söylenen Sart Çayı'na girip, buradan aldıkları...

Sokak sanatçılarından çamurla JES protestosu

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenlikleri'nde, sokak sanatçıları, efsaneye göre, altın aktığı söylenen Sart Çayı'na girip, buradan aldıkları çamuru üzerlerine sürdü. Altın sarısı ve kırmızıya boyanan sokak sanatçıları, Çınarlı Caddesi'nde, bölgedeki maden ocaklarını ve Jeotermal Enerji Santralleri'ni (JES) protesto etti. 
Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde, Gönüllülük Hareketi Grubu'nca organize edilen ve bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen 'Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenlikleri'ne, sokak sanatçıları dikkat çekti. Antik Çağ'da altın aktığı rivayet edilen Sart Çayı'na (Paktalos Çayı) giren ve yaşları 9 ile 64 arasında değişen 20 sokak sanatçısı, kendilerini çamura bulayıp, üzerlerini vücut boyası ile altın sarısına boyadı. Performans sanatçıları, yine vücut boyası ile üzerlerini kırmızıya da boyayarak kan görüntüsü verip, Çınarlı Caddesi'nde, bölgedeki JES'ler ile maden ocaklarını protesto etti. Sokak Sanatları Atölyesi editörü Erdal Çoban, bu yıl performans ve Sokak Sanatları Atölyesi çalışmalarında ana tema olarak bölgedeki madenler ve JES'lere dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Bu performans ile gerek maden, gerekse JES'lerin doğaya ve insanlığa verdiği zararı ele aldık. Katılımcılarımız Paktalos Çayı'na girip, kıyafetlerini ve yüzlerini nehirden çıkartılan çamurla boyadılar. Salihli Çevre Derneği'nin de destek verdiği etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü" dedi.

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