Sokak ortasındaki cinayetin katil zanlısı tanıdık çıktı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, tüfekle göğsünden vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede ölen 31 yaşındaki Erhan Eyioğlu'nun katil zanlısı 28 yaşındaki A.H., polis tarafından yakalandı. Eyioğlu'nun yeğeni ile birlikte yaşayan ve bir süre önce ayrılan A.H., cinayeti aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini söyledi.



Konak'ın Zeytinlik Mahallesi 1181 sokakta bugün saat 03.00'te meydana gelen olayda, Erhan Eyioğlu yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden vurulan Eyioğlu, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmada, cinayeti işleyen kişinin A.H. olduğu belirlendi. A.H., olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı. A.H.'nin ifadesinde, 3.5 buçuk yıl önce, birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi H.B.'den ayrılıp başkasıyla evlendiğini, Erhan Eyioğlu'nun, H.B.'nin dayısı olduğu için aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.



Şüpheli A.H., işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.