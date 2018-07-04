Sokak ortasında bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sokak ortasındaki kavgada bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan Temel K. (63), tutuklandı. Bıçaklama olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Sungurlu Caddesi’nde meydana gelen olayda N.G.(43) ile eniştesi Temel K. arasında alacak konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Temel K., N.G.’yi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan N.G. olay yerine gelen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kayınbiraderini bıçakla ağır yaralayan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan bıçaklama olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü



Haber : Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun),()