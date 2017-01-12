Sokak köpekleri yardım bekliyor

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesine bağlı Tepecik Beldesinde boş arazide bulunan yüzlerce sokak köpeği, açlıkla karşı karşıya. Hayvanseverler, bazı yavru köpeklerin açlıktan telef olduğunu belirterek, buraya acil olarak yardım yapılmasını istedi.

Tepecik Beldesinde bir tavuk çiftliği yakınlarındaki boş arazide toplanan sokak köpeklerine Kütahya'nın yanısıra, çeşitli ilerden gelen hayvanseverler yiyecek getiriyor. Tavşanlı İlçesinde yaşayan Hak ve Adalet Partisi (HAP) Hayvan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Demirat, "Bu bölgede senelerdir sokak köpekleri toplanıyor. Burada 3 binin üzeri köpek var. Eskişehir ve İstanbul'dan hayvansever arkadaşlar gelerek bu havanları beslemeye çalışıyor. Buraya devletin el atması lazım, kulübeler gelmesi şart. Kulübeler gelse bile 3 bin köpeğe nasıl bakacağız? Açlıktan birbirini yiyorlar" diye konuştu.

Eskişehir'den gelen hayvanseverlerden Neslihan Ege de, "Eskişehir'den buraya sokak köpekleri için geldik ve gelmeye devam edeceğiz. Lütfen yardım edelim. Buradaki durum gerçekten çok berbat" dedi.

Neslihan Ege ile arkadaşları arazide bulunan 10 yavru köpeği sahiplenerek Eskişehir'e götürdü.

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