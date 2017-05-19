Sokak köpekleri okuldaki 6 tavşanı telef etti

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde ilkokulun bahçesindeki kümeste öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenen 6 tavşan, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu. Anne tavşanların toprak altında sakladığı 6 yavru ise kurtuldu.

Sarıkorkmaz Mahallesi'ndeki Dikmen İlkokulu'nda öğretmen ve öğrenciler tarafından bahçede yapılan kümeste beslenen 6 tavşan, sabah ölü bulundu. Öğrencilerin büyük üzüntü duyduğu olayla ilgili okul idaresi, durumu polise bildirdi. Okulun güvenlik kameralarını inceleyen polis, tavşanların okulun bahçesine giren sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını belirledi. Görüntülerde, okul bahçesine giren köpeklerin, tel örgülerin üzerinden atlayıp tavşanların bulunduğu kümese girmesi yer aldı.

6 yavru tavşanın ise, annelerinin toprağı eşeleyerek yaptıkları yuvalarda bulunduğu için saldırıdan kurtulduğu anlaşıldı. Karton kutu içine konulan yavru tavşanlar, okul içindeki bir odaya alındı.

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