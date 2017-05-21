Sokak köpeğine pittbull'lu bıçaklı saldırı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () - MANİSA'nın Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi'nde 3 genç, önce gezdirdikleri pitbull cinsi 2 köpeği, karşılaştıkları sokak köpeğine saldırttı, ardından bu köpeği bıçakla yaraladı. Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, şüpheli 3 kişinin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi'nde geçen 19 Mayıs günü meydana gelen olayda, pitbull cinsi 2 köpeği gezdiren 3 gencin görüntüsü bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Gece geç saatlerde yanlarında gezdikleri pitbull cinsi 2 köpeği bir sokak köpeğinin üzerine saldırtan gençler, can havliyle kaçmaya başlayan köpeği takip etti. Kaçan köpeğin arkasından koşan pitbull sahiplerinden birisi sokak köpeğini önce tekmeledi ardından cebinden çıkardığı bıçakla iki yerinden bıçakladı. Şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan sokak köpeği, çevredekilerin durumu polise bildirmesinin ardından Muradiye Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Yaralı köpeğin daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına götürüldüğü belirtildi. Polis gecenin geç saatlerinde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

'CAYDIRICI CEZALAR YOK'

Sokak köpeğine yapılan saldırının görüntülerini izleyen Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, Muradiye Mahallesi'nde bu tür olayların sık yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Yaşanan sıkıntıyı yerel yöneticilere iletmemize karşın halen bir güvenlik önlemi yok. Korumasız ve savunmasız bir sokak köpeğine neden saldırılıyor anlamıyorum. Ruh sağlığı bozuk, psikopat kişiler hala aramızda dolanıyor. Bunu bir kez daha gördük. Bu kişi bir an önce bulunmalı ve eğer genç iseler hem kendilerine hem de ailelerine gerekli cezai işlem uygulanmalı. Ellerindeki pitbull cinsi köpekler ise alınmalı. Yasalar bu konuda yetersiz kalıyor. Birçok kere böyle olaylar yaşandı. Failleri bulundu mahkemeye çıkartıldı ve elini kolunu sallayarak dışarı çıktı. Caydırıcı cezalar olmayınca da böyle olaylar yaşanmaya devam edecek. Böyle psikopatlara en ağır cezanın verilmesi lazım."

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