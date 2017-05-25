Sokak köpeğine işkence edenlerden 2'si yakalandı

MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde pitbull cinsi 2 köpeği, sokak köpeğinin üzerine saldırttıktan sonra bıçaklayan 3 gençten 2'si gözaltına alındı.

Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi'nde geçen 19 Mayıs'ta pitbull cinsi 2 köpeğini bir sokak köpeğinin üzerine saldırtan, daha sonra da kaçmaya çalışan köpeği bıçaklayan 3 gencin görüntüsü, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gençlerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, O.G. (19) ve K.A.'yı (19) gözaltına aldı. Teknik çalışmanın ardından kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilerden, adresinde bulunamayan B.A. (19) ve iki pitbull cinsi köpeğin ise henüz ulaşılamadığı belirtildi. Zanlılar hakkında 6'şar bin TL ceza uygulandığı bildirildi.

İşkence edilen sokak köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler ise olayı hızlı bir şekilde sonuçlandıran yetkililere teşekkür etti.



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