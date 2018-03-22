Sokak köpeğinden 2 kiloluk kitle alındı

SİVAS, () - SİVAS'ta, memesinde 2 kilo 100 gramlık kitle bulunan sokak köpeği, belediye veterinerleri tarafından ameliyat edildi.

Kent merkezinde görülen sokak köpeği, kendilerine bildirilmesiyle Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerince bulunduğu yere gelinerek, alındı. Veterinerin kontrol ettiği sokak köpeğinin memesinde, 2 kilo 100 gramlık kitle tespit edildi. Ameliyatına karar verilen köpek için tedavi sürecine başlandı. Veterinerlerin köpeğe uyguladığı 2,5 saatlik operasyon başarılı geçti. Ameliyat sonrası köpeğin memesinden alınan 2 kilo 100 gramlık kitle, veterinerleri şaşırttı.

Zor bir operasyon yaptıklarını anlatan Sivas Belediyesi'nde görevli veteriner Şahin Avcı, "Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine memesinde tümör tespit ettiğimiz hayvanımıza gerekli tedaviyi uyguladık. Ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hayvanımızın memesinden büyük bir tümör çıkardık. Yaklaşık 3 hafta boyunca sürecek olan tedavinin ardından hayvanımız eski sağlığına kavuşacak" dedi.

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