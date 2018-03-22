Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...

Sokak köpeğinden 2 kiloluk kitle alındı

SİVAS, () - SİVAS'ta, memesinde 2 kilo 100 gramlık kitle bulunan sokak köpeği, belediye veterinerleri tarafından ameliyat edildi. Kent merkezinde görülen sokak köpeği, kendilerine bildirilmesiyle Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerince...

Sokak köpeğinden 2 kiloluk kitle alındı

SİVAS, () - SİVAS'ta, memesinde 2 kilo 100 gramlık kitle bulunan sokak köpeği, belediye veterinerleri tarafından ameliyat edildi.
Kent merkezinde görülen sokak köpeği, kendilerine bildirilmesiyle Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerince bulunduğu yere gelinerek, alındı. Veterinerin kontrol ettiği sokak köpeğinin memesinde, 2 kilo 100 gramlık kitle tespit edildi. Ameliyatına karar verilen köpek için tedavi sürecine başlandı. Veterinerlerin köpeğe uyguladığı 2,5 saatlik operasyon başarılı geçti. Ameliyat sonrası köpeğin memesinden alınan 2 kilo 100 gramlık kitle, veterinerleri şaşırttı.
Zor bir operasyon yaptıklarını anlatan Sivas Belediyesi'nde görevli veteriner Şahin Avcı, "Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine memesinde tümör tespit ettiğimiz hayvanımıza gerekli tedaviyi uyguladık. Ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hayvanımızın memesinden büyük bir tümör çıkardık. Yaklaşık 3 hafta boyunca sürecek olan tedavinin ardından hayvanımız eski sağlığına kavuşacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314