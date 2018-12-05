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Sokak köpeği yağmurda kuyumcu dükkanına sığındı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağmurda, bir sokak köpeği kuyumcu dükkanına sığındı. Bandırma'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, Haydarçavuş Mahallesi Terziler Caddesi'nde sokak köpeği,...

Sokak köpeği yağmurda kuyumcu dükkanına sığındı
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağmurda, bir sokak köpeği kuyumcu dükkanına sığındı.
Bandırma'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, Haydarçavuş Mahallesi Terziler Caddesi'nde sokak köpeği, kuyumcu dükkanına girdi. Çevre esnafın ilgilendiği ve 'Sarı' ismini verdikleri köpek, tezgahın arkasına geçerek uzun süre burada bekledi.
Kuyumcu Kemal Turanlı, alışverişe gelenlerin köpeği tezgah arkasında görünce şaşırdıklarını belirterek, "Ara ara yiyecek bir şeyler veriyoruz. Yağmur başlayınca dükkana geldi. Hiç dükkanın ortasında durmadı hemen tezgahın arkasına geçti. Kimseye zararı yok. Yağmur yağdığında, üşüdüğünde geliyor, yağmur durunca gidiyor" dedi.

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