Sokak köpeği ve 4 yavrusu korumaya alındı

TEKİRDAĞ'da yoğun kar yağışı ve soğuk havada 4 yavru doğuran sokak köpeği, merkez Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından Geçici Hayvan Bakımevi'ne alındı.Tekirdağ'da yoğun kar yağışının ardından yaşanan dondurucu soğukta Sanayi Sitesi'nde bir işyerine sığınan sokak köpeği 4 yavru doğurdu. Köpek ile yavrularını gören esnaf, Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bölgeye giden belediye ekipleri köpek ile 4 yavrusunu alarak Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Burada anne ve yavrularına yiyecek verilip, kontrolden geçirildi. Yetkililer, anne ve yavru köpeklerinin bakımının bakımevinde sürdürüleceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI