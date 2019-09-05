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Sokak köpeği, klimalı mağazada yattı
ANTALYA'da sıcaklar etkili olurken, bir sokak köpeğinin klimalı mağazada yatma anları görüntülendi. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte bir sokak köpeği, Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir kozmetik mağazasına...
GENEL 05.09.2019, 10:32
ANTALYA'da sıcaklar etkili olurken, bir sokak köpeğinin klimalı mağazada yatma anları görüntülendi.
Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte bir sokak köpeği, Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir kozmetik mağazasına girdi. Köpek, klimanın çalıştığı mağazada bir süre serinleyip, yattı. Mağaza çalışanları, müşteri yoğunluğuna rağmen köpeği yattığı yerden kaldırmadı. Mağazaya alışverişe gelen müşteriler ise durumunda şikayetçi olmadıklarını, aksine desteklediklerini belirtti. Sokak köpeğinin aynı mağazaya kışın ise soğuktan korunmak için geldiği bildirildi.
Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte bir sokak köpeği, Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir kozmetik mağazasına girdi. Köpek, klimanın çalıştığı mağazada bir süre serinleyip, yattı. Mağaza çalışanları, müşteri yoğunluğuna rağmen köpeği yattığı yerden kaldırmadı. Mağazaya alışverişe gelen müşteriler ise durumunda şikayetçi olmadıklarını, aksine desteklediklerini belirtti. Sokak köpeğinin aynı mağazaya kışın ise soğuktan korunmak için geldiği bildirildi.
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