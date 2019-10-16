Sokak kedilerine yaptıkları kulübelerin karşılığında mama temin ettiler

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- İZMİR Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda metal atölyesinde ders gören engelli öğrenciler, okulda besledikleri kedileri soğuktan korumak için atık mobilya malzemelerinden kulübeler yapmaya başladı. Velilerden de sipariş alan öğrenciler, şimdi atık parça buldukça kulübeleri mama karşılığında yaparak, okuldaki kedileri besliyor.

Bornova ilçesinde hafif engelli bireylere hem akademik, hem mesleki eğitim veren Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nun metal atölyesi ikinci sınıf öğrencileri, okuldaki kedilerin kışın ısınmak için okul binasına girmeye çalıştığını gördü. Bunun üzerine öğrenciler, okulun bahçesinden ayrılmayan, her öğlen yemek saatinde mama bekleyen yavru ve yetişkin yaklaşık 15 kediye sıcak bir yuva yapabilmek adına kolları sıvadı. Öğrenciler, atölyede öğretmenlerinin yardımıyla atık mobilya parçalarından hem kediler için, hem de okulun sahiplendiği köpek 'Kepçe' için kulübe yapmaya başladı.

Öğrencilerin yaptığı birkaç kulübeyi okul bahçesine koyduğunu gören veliler, kendi sokaklarındaki ve bahçelerindeki hayvanlar için de kulübe siparişi verdi. Metal atölyesinde, grup çalışması ile kulübeleri yapan öğrenciler, velilerden para almak yerine kedi maması almalarını istedi. Böylelikle öğrenciler, her gün okul bahçesinde besledikleri kedilere mama desteği de sağlamış oldu. Hayvansever gençler, sokaktaki canlara hem mama, hem de yuva sağladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

'KIŞ YAKLAŞIYOR, BU KEDİLER ÜŞÜMEYECEK'

Öğrencilerin sınıf öğretmeni Hülya Aksu, kulübe fikrinin okullarında yıllardır besledikleri Asuman isimli bir kedinin hava soğuk olduğunda sürekli okul binasına girmesinden sonra çıktığını anlatarak, "Şimdi çocuklarımız kedilere yemek veriyorlar, biz öğlen çıkan yemekten de kalan olursa onlara veriyoruz. Önceden korkan, kedilere yaklaşamayan birçok çocuğumuz, şimdi onlara yemek verebilmek için sıraya giriyor. Soğuk havalarda sıcak bir yuvaları olsun istedikleri için çaba sarf ediyorlar. Bu duyarlılığı göstermeyen birçok insanın olduğu bir dönemde özel çocuklarımızın onları koruyup kollaması ve bu duyarlılığı göstermesi, bizi çok mutlu ediyor. Kulübeler için tahta alıp yapma imkanımız yok, elimize atık malzeme geçtiğinde talep olursa devam ettireceğiz" dedi.

Metal işleri öğretmeni Metin Büyük ise, "Kedilerin ihtiyaç duyduğu mamaların yanı sıra atölyenin de ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin ettik. Öğrenciler oldukça hevesli ve istekli çalıştılar. Yaptıkları bir şeyin işe yaradığını görmek onları çok mutlu etti. Öğrencilerimiz çok becerikli ve kabiliyetli. Dolayısıyla, hem öğrencilerimiz, hem kedilerimiz, hem biz mutluyuz" diye konuştu. Öğrencilerden Fikret Hakan Söylemez (18) da, "Güzel şeyler hissederek yaptık kulübeleri. Sokak hayvanları için yapıyor olmak güzeldi. Kendim de evde kedi ve köpek besliyorum. Bazı insanlar kedileri ve köpekleri eziyor, taşlıyor. Bu hayvanlara sahip çıkmak gerekiyor. Kediler kulübeler sayesinde yağmurdan ve soğuktan korunacak" şeklinde konuştu.

Umut Köymen (16) ise, "Kediler dışarıda kaldıklarında hem üşüyorlar, hem de yemek bulamıyorlar. Bu yüzden de açlıktan ölüyorlar. Ama hem kulübeleri yapıp hem onları beslediğimizde hem biz hem de kediler seviniyor. Kedileri besleyip büyüttüğümüzde daha mutlu oluyoruz. Elimden geldiği kadar onları besliyorum. Kış yaklaşıyor, bu kediler üşümeyecek, gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.