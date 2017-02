Sokak kedilerine "Kediler Günü"nde ev

İSTANBUL () –SAHİPSİZ ve engelli kedilerin bakımı ve barınmaları için Kedi Yerleşkesi projesini hayata geçiren Kağıthane Belediyesi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde, kedileri yuva sahibi yaptı. Sıcak ve soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir liman olarak yapılan kedi evleri hem kedileri hem vatandaşları mutlu etti.

Açılış programı, Ali Fuat Cebesoy Orta Okulu’nda öğrenim gören öğrencilerin sokak hayvanları için hazırladığı resim sergisi ile başladı. Resim sergisini gezen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, dereceye girenlere ödüllerini takdim ettikten sonra, açılış kurdelesini kesti. Organizasyonda konuşan Kılıç, “Çocuklarımıza hayvan sevgisi, insan sevgisi, ağaç sevgisi ve doğa sevgisi oluşturmak için her yıl eğitimler yapıyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Kedi Yerleşkesi açılışında konuşan 13 yaşındaki Gizem Kışla, “Kedileri seviyorum. Kedileri daha önce beslemedim ama yine böyle bir organizasyonda kediler için mama verilmişti ve onları orada beslemiştim. Sokakta aç ve üşüyen bir hayvan gördüğüm zaman evdeki yemeklerimi verip onları beslerim” dedi.

“HAYVANLARA EZİYET EDENLER, KENDİLERİNİ ONLARIN YERİNE KOYSUNLAR”

Kediler Günü’nü kutlamak için açılışa katıldığını söyleyen Ali Fuat Cebesoy Orta Okulu öğrencisi Ahmet Belkiz, şöyle konuştu:

“Daha önce kedileri besledim. Onlara yemek ve su verdim. Sokakta üşüyen bir hayvan gördüğümde bir bez ile üzerini örterim.”

Belkiz, hayvanlara eziyet edenlerin kendilerini hayvanların yerine koymaları gerektiğinin altını çizerek, “Onlar hayvanların yerinde olsaydı daha çok acı çekerdi. Bence yapmamaları gerekiyor” dedi.

Ortaokul öğrencisi Gürkan Özsoy, kedilere olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün Dünya Kediler Günü. Daha önce ellerimle kedi besledim. Dışarıda üşüyen bir hayvan gördüğümde onu evime getirip ısıtırım, daha sonra doğaya yeniden bırakırım.”

Kağıthane Kent Konseyi Hayvanseverler Derneği Başkanı Dilek Ülten, kedi evleri ile ilgili şöyle konuştu:

“İnsanlar belki de daha önce kedi evleri yapamıyordu. Bu evler hazır kurulu olunca vatandaşlarımız daha çok rahat etmeye başladılar. Kağıthane Belediyesi Sağlık işleri Rehabilitasyon Merkezi’ne başvurulduğunda kedi evleri istediğiniz sokağa anında getirilebiliyor. Bunlar küçük ya da yerleşik kedi evleri olarak çeşitlilik gösterir.”

“HAYVANLARLA BERABER YAŞAMAYI ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR”

Hayvanlarla beraber yaşamanın öğrenilmesi gerektiğine vurgu yapan Kağıthane Kent Konseyi Hayvanseverler Derneği Başkan Yardımcısı Semih Emre, şöyle konuştu:

“İnsanlarda biraz bencillik var. Hayvanlar bencil değiller. Hayvanlara alan verdiğiniz zaman yaşıyorlar. Her yer beton ve asfalt olduğu için toprağa muhtaç kaldık. Hayvanlar da kendilerine yer bulamadıkları için onlarla beraber yaşamasını öğreneceğiz.”

ÖĞRENCİLER KEDİLERİ BESLEMEK İÇİN SABIRSIZLANDI

Diğer öğrencilerle birlikte kedi evi ve kedi mamasına sahip olan Arta Sertel, kedi beslemek için sabırsızlandığını belirterek, “Bizim oralarda kediler var ve onlara yemek vermeyi düşünüyorum” dedi.

ÖNCELİK KEDİLERİN RAHATI VE GÜVENLİĞİ

Kedi Yerleşkesi’nde, her biri 16 odalı 2 adet büyük kedi evi, kediler için oyun gurupları, aydınlatma, devamlı su ihtiyaçlarının karşılanması için su tesisatı ve diğer donatılar bulunuyor.Kedilerin rahat etmesi için istedikleri her an rahatlıkla girip çıkabildikleri kulübelerin etrafının çitle çevrili olmasından dolayı güvenlik sorunu da çözülüyor. Kedilerin bakımı ve korunması için büyük çaba sarf edilen yerleşkenin temizliğinden de Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Rehabilitasyon Birimi sorumlu olacak.

