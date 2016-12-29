Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...
Mersin'de baba kız sel sularına kapıldı... İşte o görüntüler
Sel sularına kapılan baba-kızın çaresizliği
Ahmet Şık gözaltına alındı
Ahmet Şık gözaltına alındı
Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi

Sokak kedileri için 'Kedi köşkü' projesi

BOLU'da, kış koşullarında barınma ve yiyecek sorunu bulunan sokak kedileri için kent merkezinde iki noktaya belediye tarafından 'kedi köşkü' adı verilen kulübe yerleştirildi. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverlerin...

Sokak kedileri için 'Kedi köşkü' projesi
BOLU'da, kış koşullarında barınma ve yiyecek sorunu bulunan sokak kedileri için kent merkezinde iki noktaya belediye tarafından 'kedi köşkü' adı verilen kulübe yerleştirildi.
Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverlerin görüş ve istekleri doğrultusunda, Kılıçarslan Mahallesi’nde bir evin bahçesi ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine kedilerin kış aylarında barınabileceği kulübe yerleştirdi. 'Kedi köşkü' adı verilen kulübelere kediler için mama ve su da konuldu.
Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu, Bolu'da kış koşullarının zor olduğunu söyleyerek sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Daha önce sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptıklarını, kuşlar için doğaya kuş evleri yerleştirdiklerini söyleyen Kolludemiroğlu, şöyle dedi:
"Şimdi de kediler için bir çalışma yaptık. Sokak kedilerin yoğun olduğu yerlerde hayvan severlerin talepleri doğrultusunda kedi köşklerimizi uygun gördüğümüz yerlere yerleştiriyoruz. Kedi, köpek ve kuşlar için doğaya her gün yem, mama ve su bırakıyoruz. Uygulamamız kış boyunca devam edecek."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55