Sokak kedileri için bırakılan mamaları süpürgeyle dağıttı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 3 kişi, hayvansever Ekrem Çevik'in sokak kedileri için çöpün kenarına bıraktığı mamaları, evlerini kokuttuğu gerekçesiyle süpürgeyle dağıttı.

Kepez'de oturan Ekrem Çevik, akşam iş dönüşü Dokuma bölgesinde çöpten beslenen kediler için bir apartmanın dış duvarına kedi maması bıraktı. Apartmandan çıkan 3 kişi, evlerini kokuttuğu gerekçesiyle Çevik'in mama bırakmamasını istedi. Çevik, sokakların kamu malı olduğunu belirterek, mama vermeye devam edeceğini söyledi. Kısa süreli tartışmanın ardından 3 genç evlerinden getirdikleri süpürgeyle mamaları dağıttı. Her iki taraf birbirlerini cep telefonlarıyla görüntüleyerek şikayetçi olacaklarını söyledi.

Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık ve dernek üyeleri, birkaç gün sonra olay yerine gitti. Çöpe ve duvarlara ilan asan üyeler, sokakların sahipsiz hayvanların yaşam alanı olduğunu belirterek, buna engel olanların kanun gereğince cezalandırılacağını kaydetti.



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