Sokak hayvanlarına sıcak yuva için çabalıyorlar

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, dağcı, turizmci, aşçı, servis şoförü ve öğrencilerden oluşan 7 hayvansever, sokakta kalan hayvanlara kulübe yapıyor.

Havanın soğuduğu bu günlerde sosyal medya üzerinde temasa geçen 7 kişi, sokakta ve ormanlarda yaşayan sahipsiz hayvanlara kulübe yapmaya karar verdi. Fikri ortaya atan aşçı Esen Başak Kangal, bir gün sokakta bulduğu yavru kedinin kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi. Kangal, “Özellikle soğuk kış günlerinde dışarda birçok can varken, biz evimizde rahat ve huzurlu nasıl uyuyabiliyoruz, merak ediyorum. Dışarda tabii ki bir tek hayvanlar değil, aç ve açıkta kalan bir sürü insan da var. Hatta 'neden hayvanlar' diye bizi eleştirenler var. Ama şu an elimizden gelen tek şey minik dostlarımıza yardımcı olabilmek. Bunun için çok büyük masrafa, yatırıma da gerek yok. Benim gibi düşünen bir sürü gönüllü arkadaşım varmış" dedi.

ÖNCELİK KENT ORMANI'NDAKİ KÖPEKLERİN BARINAĞI

Dağcı Heval Kal ise havanın her geçen gün soğumaya başladığını belirterek, “İnternetteki gruplar arasında, hayvanlar için nasıl bir çözüm üretebiliriz diye konuşmaya başladık. Aşçı, şoför, öğrencilerden oluşan gönüllü arkadaşlarla bir araya gelerek, soğuk kış günlerinde, orman ve sokaklarda yaşayan hayvanlar için kendi imkanlarımızla barınma alanları üretmeye karar verdik. Benim depomu küçük bir marangozhaneye çevirdik. İlk etapta Kepez ilçesindeki Kent Ormanı'nda bulunan 60 civarındaki köpek için kulübe yapıyoruz. Büyük kulübeler yaptığımız için, her birinde 3 hayvan barınabilecek. 20-25 civarında kulübe yapmak ilk etapta yeterli olacak. İhtiyaca göre sayı artacak" diye konuştu.

KAPI KAPI DOLAŞIP, ESKİ MALZEME TOPLUYORLAR

Kulübe yapımında kullanılan malzemeleri yardımlarla temin ettiklerini aktaran Heval Kal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İhtiyacımız olan malzemeleri bulmak için inşaatları, şantiyeleri, pazarcıları ve işyerlerini kapı kapı dolaşıyoruz. Onlardan rica ediyoruz. Onlar da arta kalan, işlerine yaramayan malzemeleri bize veriyor. Kulübelerin altına yerden yüksek olması için palet koyuyoruz. Üzeri ve etrafını komple izolasyon malzemesiyle kaplıyoruz. Ayrıca altına su geçirmez malzeme, ahşap karkas olan tabana evlerden topladığımız eski halıları yerleştiriyoruz. Bir günde 2- 3 kulübe yapabiliyoruz. En çok nakliye konusunda sıkıntımız var. Çünkü kendi özel araçlarımız küçük. Bunun için kamyonet yardımına ihtiyacımız var."

Turizmci Özge Karaca da sokaktaki canlar için kulübe yapmaktan büyük keyif aldığını belirterek, “Daha önce hiç böyle bir işle uğraşmadım. İnanıyorum ki herkes hayvanlar için barınacak bir yerler yapmak ister. Biz buna öncülük ettik. Bu soğuklarda bir sürü canımız dışarda. Onlar için 7 kişi bir araya geldik. Bu konuda birçok destek aldık. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

