Sokak hayvanlarına ‘Fosforlu Tasma’ dönemi başlıyor 

BAHÇELİEVLER Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde sokak hayvanları için yeni bir tedavi merkezi açtı. Tedavi merkezinde, özellikle sokak hayvanlarına geceleri araçların çarpmaması için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Böylece, Bahçelievler bölgesindeki bütün sokak hayvanlarına fosforlu tasma takılacak.

Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açılışına AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda hayvansever vatandaş katıldı.

Açılışta konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bahçelievler Belediyesi olarak engelli, yaşlı, genç, çevre ve doğa dostu olduğumuz kadar hayvan dostu da bir belediyeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Çobançeşme’de bulunan hayvan barınağımızın yanı sıra Bahçelievler’e ek olarak burada hizmet sunacağımız merkezimizi yakın diğer mahallelerimizde yaşayan can dostlarımıza daha hızlı ulaşabilmek amacıyla oluşturduk. Tedavi merkezinde, kedi köpek gibi sokak hayvanlarının ilk basamak tedavi ve aşıları ile güvercin, karga ve martı gibi kanatlı hayvanların da tedavileri yapılacak. Ayrıca merkezimizde bulunan Beyaz Masa İletişim Noktamız da komşularımıza daha yakın olabilmemiz için hizmet verecek” dedi.

FOSFORLU TASMA HAYAT KURTARACAK

Bahçelievler Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde farkındalık yaratmak için oluşturulan projeyle sokak hayvanlarının geceleri araç sürücüleri tarafından fark edilmesi için ‘Fosforlu Tasmalar’ tasarlandı.

SAHİPLİ KÖPEKLERE ‘PATİ PARKI’

Hayvanseverlerin köpeklerini 10 ayrı oyun ve eğitim aleti ile tasmasız olarak gezdirebilmesi için tasarlanan Pati Parkı da hizmete açıldı. Sahipli köpeklerin daha özgür alanlarda gezdirilmesi adına yapılan Pati Parkı açılışı da Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin açılışının hemen ardından gerçekleştirildi. Parkın açılışında AFAD’ın eğitimli kurtarma köpeği Zeus da bir gösteri yaptı.