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Sokak hayvanları yararına denize girdiler

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, aralarında kentte yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da bulunduğu 'Hayvansever Gönüllüleri' adlı grup, kış ortasında sokak hayvanları yararına denize girerek bağış topladı. Didim'de yerleşik yaşayan...

Sokak hayvanları yararına denize girdiler
AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, aralarında kentte yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da bulunduğu 'Hayvansever Gönüllüleri' adlı grup, kış ortasında sokak hayvanları yararına denize girerek bağış topladı.
Didim'de yerleşik yaşayan yabancı uyruklu ve Türk vatandaşlardan oluşan Didim Hayvan Dostları Derneği üyeleri, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar yararına etkinlik düzenledi. Grup, etkinlikte sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımına destek amacıyla kış ortasında denize girip, bağış topladı.
Aralarında Türk, İngiliz, İskoç ve İrlandalıların bulunduğu yaklaşık 300 kişi, sokak hayvanları yararına düzenlenen, Noel hediyelerinin verildiği ilk gün anlamına gelen 'Boxing Day' etkinliği kapsamında, Altınkum Plajı'nda buluştu. Bu gruptan 20 kişi, çeşitli kostümlerle denize girerek yaklaşık yarım saat suda kaldı. Güneşli havada gerçekleşen etkinlikte, sahipsiz sokak hayvanları için denizin soğuk olmasına aldırmayan grup, sudan çıkarken etkinliği izleyenlerce alkışlandı.
Başında köpek figürü bulunan şapkasıyla denizden çıkan Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Naşit Oskay, sahipsiz sokak hayvanları için 9 yıldır bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Bu etkinlikle sokak hayvanlarına ve barınakta yaşayan hayvanlara değer katıldığını belirten Oskay, "Kış ayları sahipsiz hayvanlar için zor geçiyor. Kış ortasındaki bu etkinlikte insanlar, hayvanlarla ilgilenerek hem kendileri mutlu oluyor, hem de o canlıların kendilerinden farklı olmadığına dikkat çekiyorlar. Ben şahsen burada olmakla çok özel bir mutluluk yaşadım. Sokak hayvanlarına daha sıcak, daha yakın olmak gerekir" dedi.
"DİDİM, HER MEVSİM SICAK"
Havanın ve denizin sıcak olduğunu ifade eden Naşit Oskay ise, "Didim, her mevsim sıcaktır. Didim'de yaşam sadece 5 aya özgü değil, 12 ay yaşanacak bir yerdir. Herkesi Didim'e bekliyoruz. Didim'in bilinirliğinin arttırılmasını diliyorum" diye konuştu. Bağışla toplanan paraların, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.

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