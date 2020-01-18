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Sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuştu

GENEL 18.01.2020, 09:56
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Sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuştu
BAHÇELİEVLER Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını sıcak yuva sahibi yaptı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Onlarda canlı ve bizim hayvanlara sahip çıkmamız lazım. Kedi ve köpeklerimizin, ‘sokağımızın hayvanı değil, sokağımızın can dostu’ olmaları için çalışıyoruz” dedi.

Bahçelievler Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle barınma ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Veteriner İşleri birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, soğuk hava koşulları nedeniyle barınma alanı bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştirildi.

“HAYVANLARI KIŞ GÜNÜNDE KORUMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Kış gününde sokak hayvanlarının düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Bahadır, “Köpeklere, kuşlara, bütün hayvanlara ve hatta ağaçlara bile sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunun bir örneği olarak da bugün köpek kulübelerini ve kedi evlerini buraya getirdik. Yemlerini ve sularını koyduk. Hayvanları özellikle kış gününde korumaya gayret ediyoruz. Belediye olarak bu hizmeti yıllardır yapıyoruz ve bu sene daha da artırdık. Yaklaşık bin 300 aşı yapıyoruz. Yine aynı sayılarda kısırlaştırma yapıyoruz. 10 bin civarı şikayet geliyor kedi ve köpeklerle ilgili ve hemen geri dönüş yapıyoruz. Poliklinik hizmetimiz devam ediyor” diye konuştu.

“SOKAĞIMIZIN CAN DOSTU”

Geçen yıl 25 ton mama dağıttıklarını ifade eden Başkan Bahadır, “Bu sene de yine mama dağıtımını artıracağız. Şimdi kediler ve köpekler için yeni model getirdik ve su borularından yaptığımız mama yerleri var ve hayvanlar gidecekler orada yiyecekler. Bizim ekiplerimizde belli günlerde buraya gelerek mama desteği sağlayacak. Sonuçta onlarda canlı ve bizim hayvanlara sahip çıkmamız lazım. Biz, kedi ve köpeklerimizi, ‘sokağımızın hayvanı değil, sokağımızın can dostu’ olmaları için çalışıyoruz” dedi.   

“KEDİ VE KÖPEKLERİMİZİN YUVALARI ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ”

Emekli öğretmen Münire Adıyaman ise oturduğu mahallede hayvanların beslenmelerine yardımcı olduklarını dile getirerek, “Biz kendi gücümüz yettiği kadar kulübeler yapıyorduk ancak belediye o kadar güzel bir proje ile geldi ki karşımıza, kedi ve köpeklerimizin yuvaları çok hoşumuza gitti. Ayrıca barınaktaki belediye görevlileri inanılmaz ilgililer ve sokak hayvanlarına sahip çıkıyorlar” şeklinde konuştu. Miray Altınok ise kedi ve köpeklere hep birlikte baktıklarını belirterek normalde sokak hayvanlarının eski kulübelerde kaldığını ancak belediyenin yaptığı çalışmalarla artık kedi ve köpeklerin yeni evlerinde kalacak olmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Öte yandan Bahçelievler Belediyesi Veterinerlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilçenin tüm mahallelerindeki yeşil alanlara bıraktığı ahşap malzemeden yapılan evler, estetik ve modern görünümleriyle de dikkat çekiyor.

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