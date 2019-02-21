Sokak hayvanları için yüzecekler

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 'sokak hayvanları' ana temasıyla 13'üncüsü düzenlenecek Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu için hazırlıklar tamamlandı.

Datça Belediyesi'nin organizasyonunda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile gönüllülerin katkılarıyla, Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nun bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek. İlçe merkezindeki Kumluk Plajı'nda, 'sokak hayvanları' teması ve "Şiddeti değil, sokak hayvanlarını besle" sloganıyla gerçekleştirilecek maratona, 400'e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Kumluk Plajı'nda, 23 Şubat Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak maraton, 'Kumluk Plajı-Fener Adası' arasındaki 3 bin metrelik uzun parkur ile Kumluk Plajı-İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkurda yapılacak. Maratona 2 gün kala Datçalı bir grup yüzücü, Taşlık Plajı'nda denize girip, kulaç atarak yarışa hazırlandı. Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Tertip Komitesi yetkilisi Necati Sağır, maraton günü ilçede hava ve deniz suyu sıcaklığının 17-18 derece olarak tahmin edildiğini ve tüm sporcuları yarışa beklediklerini söyledi.

Tertip Komitesi üyeleri daha sonra Datça Hayvansevenler Derneği'ne ait hayvan barınağını ziyaret etti. Komite Başkanı Levent Özberk, hayvanlara karşı yapılan suçlara dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtirken, bu suçlara karşı ceza uygulamalarının bir an önce yürürlüğe gireceğine inandıklarını söyledi. Maraton günü sokak hayvanları yararına bağış toplanacağını da ifade eden Özberk, "Datça'da özelikle kedi popülasyonunda büyük bir artış gözleniyor. Kısırlaştırma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, maraton günü alana konacak kumbarada bağış toplanacak. Toplanan bağışlar, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması ve onların mama ihtiyaçlarını karşılamak üzere için derneğe teslim edilecek" dedi.

Datça Hayvansevenler Derneği üyesi ve barınak gönüllüsü Nurcan Kaya ise yüzme maratonu ana temasının bu yıl sokak hayvanları olarak belirlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



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