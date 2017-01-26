Sokak hayvanları için yem bırakıldı

NEVŞEHİR'de dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için bazı alanlara yem bırakıldı.Belediye ekipleri sokak hayvanları için şehrin farklı merkezlerinde kaplar ile besin desteği sağladı. Sokak hayvanlarının yanı sıra, yem bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlar için, yemliklere Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından yem bırakıldı. Nevşehir’i dünden beri etkisi altında bırakan yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmada sıkıntı çeken kanatlı hayvanlar için belediye ekipleri, kentin değişik merkezlerinde bulunan çocuk oyun alanı ve dinlenme parklarında daha önceden oluşturulan yemliklere miktarda yem bıraktı.FOTOĞRAFLI