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Sokak hayvanları için yem bırakıldı

NEVŞEHİR'de dün akşamdan itibaren etkili olan  kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için bazı alanlara yem bırakıldı. Belediye ekipleri sokak hayvanları için şehrin farklı merkezlerinde kaplar ile besin...

Sokak hayvanları için yem bırakıldı
NEVŞEHİR'de dün akşamdan itibaren etkili olan  kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için bazı alanlara yem bırakıldı.
Belediye ekipleri sokak hayvanları için şehrin farklı merkezlerinde kaplar ile besin desteği sağladı. Sokak hayvanlarının yanı sıra,  yem bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlar  için, yemliklere Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından yem bırakıldı. Nevşehir’i dünden beri etkisi altında bırakan yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmada sıkıntı çeken kanatlı hayvanlar için belediye ekipleri, kentin değişik merkezlerinde bulunan çocuk oyun alanı ve dinlenme parklarında daha önceden oluşturulan yemliklere miktarda yem bıraktı. 

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