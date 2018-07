Sokak hayvanları için dağ evine taşındı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ve evinde sokak hayvanlarına bakan Arzu Boncuk (40), site sakinlerinin rahatsız olması üzerine ormanlık alandaki dağ evine taşındı. Tek katlı, bahçeli evini sokak hayvanlarına açan Boncuk, 100'ü aşkın kedi ve köpeğin bakımını üstlendi.

Arzu Boncuk, 4 yıl önce, Ereğli'de oturduğu sitede sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Sitedeki kedi ve köpek sayısının artması üzerine Boncuk'un komşuları rahatsız oldu. Arzu Boncuk ise sokak hayvanlarını bırakmayarak eşi Rıfat Boncuk(50) ile birlikte Ören Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan müstakil eve taşınmaya karar verdi. Mahalledeki kedi ve köpekleri de yanına alan Arzu Boncuk, evin içinde ve dışından sayıları 100'ü geçen sokak hayvanlarına bakıyor.

'KEDİLERDEN ÇOK KORKARDIM'

5 yıl öncesine kadar kedi ve köpeklerden korktuğunu belirten Arzu Boncuk, bu korkuyu onlarla ilgilenerek yendiğini söyledi. Sokak hayvanlarının bakıma ihtiyaçları olduğunu ve onlar için düşünmeden evini değiştirdiğini anlatan Boncuk, şöyle dedi:

"Eşim köpekleri ve kedileri çok seviyordu. Hatta bana bir kedi aldı. Arabada kedi görünce 'Ya onu atacaksın ya da beni arabadan atacaksın' demiştim. Daha sonra bir tane de köpeğim sonra köpeklerim olmaya başladı. Ondan sonra köpeğim bir hastalığa yakalandı, çözülemedi, yaklaşık 13 gün boyunca aç kaldı. Hiçbir şey yediremedik, serumla besledik ve sonra öldü. O aç öldüğü zaman bir karar verdim. Hiçbir hayvanın aç kalmasını istemedim. Ne bir kedinin ne de bir köpeğin bir çöp kenarında yemek aramasını istemedim. Ondan sonra onlara olan merhamet, sevgi artık adı her neyse, hastalık boyutuna geçti. Ve artık şu an sokakta her gördüğüm canlıyı eğer hastaysa, yaşlıysa, sakatsa, yavruysa onlara sırtımı dönemez hale geldim. Ona sırtını dönme, buna sırtını dönme derken şimdi evimde 100'ü aşkın kedi ve köpek birlikte yaşıyoruz."

MAMA DESTEĞİ BEKLİYOR

Hayvanların beslenmesinden hastalıklarına kadar ilgilendiğini anlatan Arzu Boncuk, kansere yakalanan bir köpeğini kemoterapiyle sağlığına kavuşturduğunu söyledi. Sokak hayvanları için aylık 5 bin lira gideri olduğunu, hayvanseverlerden sadece mama desteği beklediğini ifade eden Boncuk, "Kemoterapi gören Fadik'i yolda bulduğumuzda küçücük bir yavruydu. Sonra hastalandı. Yaklaşık 5 gün serum tedavisi gördü. Veterinerimiz 'Kurtulmaz' dedi. Ama biz onu kurtardık. Sonra ağzında yaralar çıktı. Bu bir hastalık, onun için kemoterapi gördük. Şimdi de iyi, sağlıklı. Eskiden esnaflık yapıyordum. Şu an sadece eşim çalışıyor. Elimden geldiğince canlılara bakmaya çalışıyorum. Keşke imkânım, fırsatım olsa da daha çok cana baksam. Benim için hiçbir zorluğu yok. Bakım anlamında yani kişisel onlara sevgimi vermek, temizliklerini yapmak, bakımlarını yapmak bunlar çok kolay benim için. Burada kedi ve köpekler sevgi içinde birlikte yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu çok güzel" diye konuştu.



