Sokak hayvanları için birleştiler

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bisikletleriyle her gün 2 kilometrelik alanı dolaşıp, sokak hayvanlarına yemek dağıtıyor. Örnek davranış sergileyen 3 öğrenciye, arkadaşları, mahalle sakinleri ve esnaf da destek oluyor.

Edremit ilçesindeki Altınoluk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2'nci sınıf öğrencileri Aslı Dinç, Enes Özkaya ve Ferdi Özlek, sokak hayvanları için başlattıkları proje ile örnek oldu. Öğrenciler, evlerinden getirdikleri artık yemekleri, bisikletleriyle her gün 2 kilometrelik alanı gezip, sokak hayvanları için bırakmaya başladı. Öğrencilere, arkadaşları, mahalle sakinleri ve esnaf da evlerindeki artık yemeklerle destek verdi.

Sokak hayvanlarının çevrede çok fazla olduğunu görerek, 2 arkadaşıyla birlikte projeyi başlattıklarını belirten Aslı Dinç, bunun sebebinin de yaz aylarında, kısa süre kedi ve köpek bakmak isteyen tatilciler olduğunu savundu. Anlık heves için köpeklerin alınıp, daha sonra sokağa salındığını dile getiren Dinç, “Tatil bölgelerinde ne yazık ki yazlıkçılar, köpeklerini sokağa bırakıyor. Sayıları fazla olan ve evcil hayattan gelen sokak köpekleri zor şartlarda yaşıyor. Yemek bulamıyorlar. Biz de bir proje ile hiç yoktan okulumuz çevresindeki hayvanlara sahip çıkmak istedik. Kalan yemeklerimizi toplayıp, buradaki hayvanlara dağıtıyoruz. Arkadaşlarımızdan ve okulumuz çevresindeki evlerden de destek gelmeye başladı. Herkes yediği yemeğin artığını bile verse bu hayvanlar aç kalmaz” dedi.

'YİYECEKLERİ ÇÖPE ATMAYIP, BİZE VERMELERİNİ İSTİYORUZ'

Sokak hayvanları için başlattıkları çalışmaya, öğrenci arkadaşlarının ve mahalle sakinlerinin yanı sıra esnafın da destek verdiğini belirten Enes Özkaya ise alışveriş yaptıkları bazı dükkan sahiplerinin evlerinde kalan yemekleri kendilerine getirmeye başladığını söyledi. Lokantalardan sokak hayvanları için yemek aldıklarını da belirten Özkaya, “Projemiz, sokak hayvanlarına yardım amaçlı. Bölgemizde tatilciler her yıl çok sayıda köpeği sokağa bıraktığını gördük ve üzüldük. 3 kişi başladığımız bu projeye şu an okulumuz öğrencileri, mahalle sakinleri ve esnaflar da yardım etmeye başladı. Topladığımız atık yiyecekleri, bisikletlerimizle dağıtıyoruz. Çevrede gördüğümüz insanlardan da atık yiyecekleri çöpe atmayıp, bize vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

'PROJENİN SÜRMESİNİ İSTİYORUZ'

Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selami Selvi de öğrencilerin böyle projelerle ön plana çıkmalarının kendisini çok mutlu ettiği söyledi. Doç. Dr. Selvi, ​“Öğrencilerimiz, sokak köpeklerinin fazlalığını görerek, bu projeye başladı. Artık okuldaki kimse evlerindeki kalan yemekleri çöpe atmıyor. Günlük olarak okulda toplanılan yemekler sokak hayvanlarına dağıtılıyor. Bu çok meşakkatli ve uzun süreçli bir iş; ama hiç aksatmadan bu projeyi yürütüyorlar. Onların bu hareketi takdire şayan bir davranış. Bizler okul idaresi olarak onlara destek sözü veriyoruz ve projenin devamı için elimizden geleni yapacağımızdan emin olunmasını istiyoruz. Onlar mezun olduktan sonra da alt sınıflardaki öğrencilerin projeyi sürdüreceğine inanıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI