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Sokak düğününde doğalgaz kaçağı paniği

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, () - BURSA’da sokakta yapılan bir sünnet düğününde davetliler  oynarken, doğalgaz hattında meydana gelen kaçak korkuttu. Düğünde eğlenen kadınların gaz kaçağı nedeniyle yaşadıkları korku dolu anlar kameraya...

Sokak düğününde doğalgaz kaçağı paniği

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, () - BURSA’da sokakta yapılan bir sünnet düğününde davetliler  oynarken, doğalgaz hattında meydana gelen kaçak korkuttu. Düğünde eğlenen kadınların gaz kaçağı nedeniyle yaşadıkları korku dolu anlar kameraya kaydedildi.
Olay Merkez Yıldırım ilçesi’nde meydana geldi. Sokakta yapılan bir sünnet düğününde davetliler çalgılar eşliğinde oynarken, bir evin girişinde bulunan doğalgaz bağlantı kutusunda kaçak meydana geldi. Tazyikten kaynaklanan ses ve çevreye yayılan doğalgaz kokusu nedeniyle davetliler, oynamayı bırakıp  panik halinde kaçmaya başladı. Bazı davetliler bebek arabalarında bıraktıkları çocuklarını, tekrar dönerek alıp kaçtılar.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ve polis ekipleri çevrede önlem alırken, Bursa Gaz görevlileri kısa sürede arızayı giderdil.
Düğün de kaldığı yerden devam etti.

FOTOĞRAFLI

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