'Sokağın Ritmi' projesi ile semt pazarında müzik ziyafeti

İSTANBUL, () - Maltepe Belediyesi’nin geçen sene başlattığı 'Sokağın Ritmi' projesiyle semt pazarları, parklar ve ilçenin sokaklarında müzik ziyafeti yaşanıyor. Pazarcıların ve vatandaşların da büyük bir coşku ile eşlik ettiği performanslar sırasında vatandaşlar da, sanatçılara eşlik ediyor.

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen “Sokağın Ritmi” projesi bu sene de coşkuyla başladı. Türkiye’nin ilk kadın tulum sanatçısı Filiz İlkay Balta ve grubu ile Blues&Jazz müzisyenlerinden oluşan Deepnote grubu, semt pazarları, parklar ve ilçenin sokaklarında dolaşarak; tulum, bateri, davul, akordeon, basgitar ve akustik gitar gibi enstrümanlarla performanslarını sergiledi.

DANS ETTİLER, HALAY ÇEKTİLER

Büyük ilgi gösterilen ve coşkulu bir biçimde sürdürülen etkinlikte, pazarcılar işlerini bırakarak çalan tulum ve davulun ezgilerine kendini bıraktı. Birçok vatandaş etkinlik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da müzisyenlerin çaldığı, “Atabarı”, “Cilveloy”, “Dimme” ve “Koçari” gibi geleneksel halk müziği şarkılarına eşlik etti. Pazarcılar etkinlikten memnun olduklarını ifade ederken, vatandaşlar da bu tür etkinliklerin sık sık düzenlenmesini istedi.

“HALKIMIZI GÜLÜMSETİYORUZ”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise projeyle ilgili , “Müzik ruhun gıdasıdır diyerek, Maltepeli müzisyenlerimizin de içinde yer aldığı ‘Sokağın Ritmi’ projesine, bu sene de devam ediyoruz. Amacımız semt pazarları ve parklar gibi ortak kullanım alanlarında bir araya gelen halkımınız yüzünü gülümsetmek, aynı zamanda da onları sanatla buluşturmak” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, 15 Ağustos Çarşamba gününe kadar ilçedeki semt pazarları ve parklarda devam edecek.

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