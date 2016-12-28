Soğuktan etkilenen mültecilere battaniye ve yiyecek

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde yasa dışı yollardan tekneyle İtalya'ya kaçmaya hazırlanırken jandarma tarafından yakalanan 260 mülteciden 215'inin Fethiye Spor Salonu'ndaki bekleyişi sürüyor. Soğuktan etkilenen mültecilere, battaniye ve gıda dağıtıldı.Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 25 Aralık'ta göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip ettiği 'Hebatallah' adlı tekneye Çığlık Koyu'nda operasyon düzenledi. 148 mülteci teknede, minibüslerle koya getirilen 112 mülteci ise tekneye binmeye hazırlanırken yakalandı. Suriye, Pakistan, Sri Lanka, Filistin, Eritre, Lübnan, İran ve Irak uyruklu toplam 260 mülteci, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra Tuzla Mahallesi'ndeki Fethiye Kapalı Spor Salonu'na yerleştirildi. İşlemleri tamamlanan 45 kaçak, Muğla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderilirken işlemleri devam eden 215 kaçak geceyi yine salonda geçirdi.HAVA SICAKLIĞI 5 DERECEYE DÜŞTÜİlçede akşam saatlerinden itibaren 5 dereceye düşen hava sıcaklığı, ısıtma sistemi bulunmayan salondaki mültecilere zor anlar yaşattı. İki gecedir süren ısınma problemine çözüm üretmeye çalışan jandarma ve polis ekiplerine, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Muğla Şubesi ile Hayrat Vakfı Fethiye Şubesi'nden destek geldi. Dernek ve vakıftan gelen 330 battaniye ile gıda kutuları mültecilere dağıtıldı. Spor salonunda işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Suriye uyruklu 18 yaşındaki Ahmed Seyid, çok üşüdüklerini belirterek, jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti.İtalya'ya gidebilmek için organizatörlere 4 bin Euro ödediğini belirten Seyid, Suriye'deki savaştan kaçtığını belirtti. Mültecilerden Suriye uyruklu Mild Aljbaoi ise cep telefonundaki çocuk cenazelerinin fotoğrafını göstererek, 3 çocuğunun Suriye rejimi tarafından yapılan bombardımanda yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Aljbaoi Suriye'ye geri dönmek istemediklerini belirtti.Kalan mültecilerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderileceği kaydedildi.FOTOĞRAF