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Soğukta sokak hayvanlarının altına karton, üstüne battaniye

GENEL 24.01.2020, 08:46
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Soğukta sokak hayvanlarının altına karton, üstüne battaniye
ESKİŞEHİR'de, hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düşerken, kentin en işlek caddesinde sokakta kalan köpeklere esnaf sahip çıktı. Bir marketin önünde duran köpeklerin altına karton seren esnaf, hayvanların üstüne de satın aldıkları battaniyeleri örttü. İki Eylül caddesindeki esnaftan Hasan Yılmaz, "Eskişehir’de esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarına karşı çok duyarlı. Soğuk havada köpekler üşümesin diye altına karton, üstlerine battaniye alarak serdik. Caddeden geçenlerde mutlaka köpekleri görüp ya mama alıyor ya da üstlerine serecek battaniye getiriyor" dedi.
Eskişehir'de hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düşerken, zaman zaman kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürünüyor. Soğuk hava insanları olduğu kadar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Sokakta kalan hayvanlar soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Eskişehir'in en işlek noktalarından olan 2 Eylül Caddesi'nde de sokak hayvanlarına esnaf ve çevredekiler sahip çıkıyor. Soğuk havalarda sokak hayvanlarının üşümemesi için altlarına karton seren esnaf, üzerlerini de battaniyeyle örtüyor. Caddeden geçerken köpekleri görenler ise mama alıp yanlarına kutularına bırakıyor.
'ESKİŞEHİRLİLER HAYVANLARA KARŞI ÇOK DUYARLI'
Caddede uzun yılladır esnaflık yapan Hasan Yılmaz, kentte yaşayanların sokak hayvanlarına karşı çok duyarlı olduklarını söyledi. 2 Eylül Caddesi’nde üşüyen köpekleri görenlerin altına karton serip üzerlerini battaniye ile kapatarak soğuktan koruduklarını anlatan Yılmaz, "Eskişehir'de havalar çok soğuk. Burada esnaf olarak sokakta kalan ve bu caddede sürekli dolaşan köpeklere sahip çıkıp tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belediyemiz kulübeleri caddeye getiriyor. Bugün hava çok soğuk olduğu için köpekler donmasın diye aldığımız battaniyeleri üzerlerine örttük. Genelde Eskişehir halkı çok hayvansever. Sokak hayvanlarına gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Biz lokanta işletiyoruz, kalan yemekleri onlara veriyoruz. Sokak hayvanlarının elimizden geldiğinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Burada esnafın dışında caddeden geçerken görenlerde yardımcı oluyor. Soğuk havaya rağmen köpeklerimiz şu anda çok rahatlar" dedi.
'SOKAK HAYVANLARINA BAKMALARI BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI'
Sokak köpeklerine halkın bu şekilde baktığını görünce çok sevindiğini ve duygulandığını belirten Sevgi Sarıbaş ise şunları söyledi:
"Sokak hayvanlarına böyle bakıldığını görünce çok mutlu oluyorum. Şu anda ne kadar güzel durumdalar. Eskişehir bu konuda çok iyi. Ben geçerken görünce içimde sevgi hissettim. Çok duygusal bir durum, çok beğendim bu davranışlarını."
Yaklaşık 45 yıldır Avrupa'da yaşadığını ifade eden Cengiz Sarıbaş, Türkiye'de insan ve hayvan sevgisinin farklı bir noktada olduğunu söyledi. Avrupa'ya göre Türklerin daha sevecen olduğunu anlatan Sarıbaş, "Ben uzun yılladır Avrupa'da yaşıyorum. İnsan ve hayvan sevgisi Türklerde çok farklı. Avrupa'da iğneyi vurup uyuturlar. Bizde gördüğünüz gibi üşümesinler diye battaniye serer ve mamalarını verir. Avrupa'ya özenmeyelim, Türk milleti kadar insan ve hayvan sevgisi olan başka bir millet yoktur" diye konuştu.
KÖPEKLERE MAMA SATIN ALIP BIRAKTI
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Gamze Sarıkaya da sokak köpeklerinin halini görerek mama satın aldı. Köpeklerin bulunduğu caddeye elindeki mamalarla gelen Sarıkaya, "Ben kendi kedim için mama almaya çıkmıştım. Buradaki köpekleri battaniye içerisinde görünce onlara da mama almak istedim. Birileri köpeğe zarar vermiş, onlar için mama alıp bıraktım. Esnafın ve çevredekilerin bu hareketi çok güzel. Bende görünce elimden geldiğince onlara yardımcı olmak için mama aldım" dedi.

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