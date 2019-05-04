Soğuk ve tehlikeli sulara girip, hayalet oltaları topladılar

OSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) üyeleri, düzenlenen doğa gezisi sırasında, soğuk ve tehlikeli sulara girip, hayalet oltaları topladı. Ağlara takılan birçok balık ise kurtarılarak yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Osmaniyeli 92 doğasever, Çukurova'nın gizli cenneti olarak bilinen Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'ne gezi düzenledi. Burada, kırmızı benekli alabalıkların, tırıvırı ya da hayalet olta olarak bilinen ve kullanılması yasak olan ağlara kurban olduğuna şahit olan ODAK üyeleri hemen harekete geçti. Takılı ağlar, su seviyesinin yüksek ve akıntı hızının çok fazla olmasından dolayı ilk olarak bir sopa yardımıyla alınmaya çalışıldı. Bu girişim başarısız olunca, dağcılık eğitimi alan arama kurtarma gönüllüsü bir kişi, beline ip bağlayıp suya girdi. Balık avlamak uğruna nehre atılan ve su tabanında takılı kalması sonrasında balıklara tuzak olan bu ağlar, doğa dostları tarafından zor şartlar altında bir bir toplandı. Canlı kalan balıklar ise ağlardan kurtarılıp, yeniden suya bırakıldı.

'BİLİNÇSİZ AVLANMA DOĞADAKİ BALIKLARI YOK EDİYOR'

Sudaki ağlar yüzünden balıkların acı bir şekilde can verdiğini belirten ODAK Sekreteri Yücel Erdoğan, hayalet oltaya takılan balıkları kurtarmak için soğuk ve tehlikeli sulara girdiklerini belirtip, "Bilinçsiz bir şekilde avlanmanın sonucunu bizim gibi doğaseverler çekiyor. Su içerisindeki tırıvırıyı kurtarmak için sopa ile deneme yaptık ama kurtaramadık. Kamp alanından teknik malzemelerimizi alıp tekrar geldik. Balıkları kurtarabilir miyiz bilmiyorum, ama en azından tırıvırıyı çıkartıp başka balıkların takılmasını önlemeye çalışacağız. Ne yazık ki bilinçsiz avlanma doğamızdaki balıklarımızın yok olmasına neden oluyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım" dedi.



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