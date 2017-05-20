Soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen yüzdüler

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da devam eden Ortakent-Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında Açıkdeniz Yüzme Şenliği düzenlendi. Ortakent Yahşi Sahili'nden Çelebi Adası'na kadar yüzen katılımcılar, havanın rüzgarlı ve denizin soğuk olmasına aldırmadan yüzme etkinliğini tamamlayarak, adada Türk bayrağı açtı.

OYFEST kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, OYDER ve Bodrum Marmara Koleji işbirliğiyle Açık Deniz Yüzme Şenliği düzenlendi. Şenliğe aralarında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon'un ve milli sporcularında yer aldığı yaklaşık 50 kişi katıldı.

Ortakent-Yahşi sahilinden, Çelebi Adası'na kadar 1300 metrelik mesafede gerçekleşen yüzme etkinliğinde katılımcılar zor anlar yaşadı. Havanın rüzgarlı ve denizinde dalgalı olması nedeniyle saat 09.30 startın verilmesine rağmen, bazı katılımcılar denize girmekte önce zorlandı, soğuk su nedeniyle yürüyerek ilerledi. Suya alıştıktan sonra katılımcılar, Çelebi Adası'na yüzdü.

Adaya ilk olarak İzmir'den katılan milli triatlon sporcusu 20 yaşındaki Gültigin Er ulaştı. Er, "Güzel geçti, benim için antrenman oldu. Su da soğuktu, akıntıda vardı ama tekne önde olduğu için yönü buldum. Bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi gençler ve sporcular için çok önemli, teşekkür ediyorum" dedi.

Diğer katılımcılarında adaya ulaşmasıyla dev Türk bayrağı açıldı. Ardından katılımcılar startın verildiği noktaya teknelerle geri döndü. Ödül töreninde yarışmaya katılan herkese madalya ve katılım belgesi verildi.

Organizasyon Başkanı Ahmet Aras, "Zor hava şartlarında OYFEST kapsamında yapılan etkinliğe kişi katıldı. Zor şartlar altında tamamlanan etkinlikte katılımcılar, Türk Bayrağı açtı. OYFEST gelecek yılda devam edecek" dedi.

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