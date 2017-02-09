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Soğuk ve kar, 'Sevgililer Günü' öncesi çiçek fiyatlarını katladı

KONYA'da yaklaşan '14 Şubat Sevgililer Günü' öncesi çiçekçi esnaf, çiçek bulmakta güçlük çekiyor. Geçen haftalarda özellikle çiçek üretim merkezi olan Antalya, Mersin ve İzmir gibi illerde etkili olan kar ve soğuk hava çiçek...

Soğuk ve kar, 'Sevgililer Günü' öncesi çiçek fiyatlarını katladı
KONYA'da yaklaşan '14 Şubat Sevgililer Günü' öncesi çiçekçi esnaf, çiçek bulmakta güçlük çekiyor. Geçen haftalarda özellikle çiçek üretim merkezi olan Antalya, Mersin ve İzmir gibi illerde etkili olan kar ve soğuk hava çiçek seralarını vurdu. Üretimin azalırken, çiçek fiyatları da ikiye katladı.  
Konya’da yıllardan bu yana çiçek satışı yapan Muammer Ünal, çiçek bulmakta zorlandıklarını anlattı. Türkiye’de bugüne kadar görülmeyen bir soğuk ve iklim şartları görüldüğüne dikkat çeken Ünal, "Soğuk hava, çiçek üretim merkezleri İzmir, Antalya ve Mersin’i de etkiledi. Su baskını ve kar nedeniyle çöken seralar oldu. İzmir’de bile yağan kar nedeniyle çöken seralar oldu ve çiçekçiler etkilendi. Üretim azaldı" dedi.
MEZATLARDA ÇİÇEK BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ
Yaklaşan '14 Şubat Sevgililer Günü' öncesi çiçek bulmakta sıkıntılarının olduğuna dikkat çeken Ünal, şunları söyledi:
"Çiçek bulmakta zorlanıyoruz. Hava şartlarında dolayı üreticiler ürün yetiştiremediği için fiyatlar 2 katına çıktı. Fiyatların artmasından dolayı da mal bulmakta zorlanıyoruz. Bulabildiğimiz ürünler de çok iyi değil. Şu an da talep fazla olduğu için ve üreticiler de yetiştiremediği için örneğin 1 liraya aldığımız mal 2 lira oldu. Yüzde 100 bir zamla karşı karşıyayız."
KIRMIZI GÜLÜN TANE FİYATI 10 LİRANIN ALTINA DÜŞMEZ
Sevgililer gününde özellikle gül hediye edildiğine ve gül bulmakta da zorlandıklarını anlatan Ünal, "Her yıl örneğin 500 gül sipariş ediyorsak bu yıl 250 kadar düştü. Geçen sene sevgililer günü döneminde gülün tanesini 5 liradan satıyorduk. Bu sene iklim şartlarından dolayı 10 liraya çıktı" dedi.

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