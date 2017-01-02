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Soğuk havayla balık tezgahlarındaki çeşit azaldı

ÇANAKKALE'de bir haftadır süren soğuk havayla birlikte kar ve fırtına, balık tezgahlarını vurdu. 10 gün öncesine kadar 20'ye yakın balık çeşidinin yer aldığı tezganlarda balık çeşitleri azaldı. Yurt genelinde etkili olan soğuk...

Soğuk havayla balık tezgahlarındaki çeşit azaldı
ÇANAKKALE'de bir haftadır süren soğuk havayla birlikte kar ve fırtına, balık tezgahlarını vurdu. 10 gün öncesine kadar 20'ye yakın balık çeşidinin yer aldığı tezganlarda balık çeşitleri azaldı.
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, Marmara Bölgesi'nde de kendini hissettiriyor. Hava koşullarının kötü olması Çanakkaleli balıkçıları, olumsuz etkiledi. Denize açılamayan balıkçılar, avlanamayınca olumsuzluk tezgaha yansıdı. Çanakkale balık halinde 10 gün öncesinde 20'ye yakın balık çeşidinin yer aldığı tezgahlarda, soğuk hava ve kar yağışının ardından balık çeşitleri 5'e düştü.
Çanakkale'de 21 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, "Şu anda tezgahlarda çeşitliliğimiz azaldı. Havaların soğuk gitmesi, fırtına olması sebebiyle daha önceden tezgahlarımızda 15-20 çeşit balık bulunuyordu. Bu aralar 5-6 balık çeşidiyle tezgahlarımızı açıyoruz. Daha önceden tezgahlarımızda istavrit, mezgit, tekir gibi sayamayacağımız çeşitlerimiz vardı. Şu anda çeşidimiz kısıtlı, hamsi, sardalya, sarıkanat, çupra, levrek çeşitleri tezgahlarımızda bulunuyor. Balık fiyatları ise normal seyrediyor. Sardalya 10 lira, hamsi 15 lira, sarıkanat 25 lira ve kültür çuprası 25 liradan satılıyor. Sadece çeşitlilik azaldı" diye konuştu.

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