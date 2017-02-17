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Soğuk havada, bedava sıcak salep kuyruğu

ERZURUM'un ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) sponsor bir firma, soğuk havada ücretsiz sıcak salep dağıtınca kuyruklar oluştu. Açılış gününden itibaren başlayan ve şiddetini giderek artıran...

Soğuk havada, bedava sıcak salep kuyruğu
ERZURUM'un ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) sponsor bir firma, soğuk havada ücretsiz sıcak salep dağıtınca kuyruklar oluştu.
Açılış gününden itibaren başlayan ve şiddetini giderek artıran soğuk nedeniyle ücretsiz dağıtılan salep, festivale katılan 34 ülkeden yaklaşık 650 sporcunun ilgisini çekti. EYOF 2017 tüm çoşkusu ile devam ederken yerli ve yabancı turistler ısınmak için sıcak salep kuyruğuna giriyor. Merkez Yenişehir İlçesindeki buz hokeyi salonuna öğretmenleri eşliğinde gelerek yarışmaları izleyen ilkokul öğrenciler, sıcak salepten alabilmek için kuyruğa girdi. Kuyrukta üşümemek için durdukları yerde zıplayan öğrenciler, içtikleri salep ve verilen berelerle ısındı.
EYOF'a gelen konuklara sıcak salep ve bere dağıtmayı uygun bulduklarını anlatan sponsor firma görevlisi Aytaç Güven, festival boyunca 3 bin bere ile birlikte bin litre salepin dağıtılacağını bildirdi.

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