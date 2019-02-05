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Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan liseli Buket öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Muğla'nın Milas ilçesinde soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvuran, sevk edildiği Aydın'daki hastanede viral enfeksiyon teşhisiyle tedavi görürken, yaşamını yitiren lise öğrencisi Buket Bektaş (15) için cenaze...

Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan liseli Buket öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla'nın Milas ilçesinde soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvuran, sevk edildiği Aydın'daki hastanede viral enfeksiyon teşhisiyle tedavi görürken, yaşamını yitiren lise öğrencisi Buket Bektaş (15) için cenaze töreni düzenlendi. Milas'ın Alatepe Mahallesi Mezarlığı'nda, öğle vakti düzenlenen törene; baba Hüseyin Bektaş, anne Nilgün Bektaş, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve Buket'in yakınları katıldı. Buket Bektaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), ()

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