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Soğuğa karşı otobüste sobalı önlem

Tufan HAMARAT / İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı işçileri, çalıştıkları bölgede kullanmaları için ayrılan belediye otobüsünde ısınmak için soba yakıyor. Bu sayede, çalışırken üşüyen...

Soğuğa karşı otobüste sobalı önlem

Tufan HAMARAT / İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı işçileri, çalıştıkları bölgede kullanmaları için ayrılan belediye otobüsünde ısınmak için soba yakıyor. Bu sayede, çalışırken üşüyen işçiler otobüste ısınıp dinlenebiliyor.
Konak İlçesi Alsancak Semti'nde yol kenarlarını düzenlemek için çalışan işçilerin, dinlenmek için kullandıkları belediye otobüsünden dumanlar yükseldiğini görenler şaşırıyor. Ancak dumanların, dinlenen işçilerin soğuk havalarda üşümemek için otobüse kurup yaktıkları sobadan kaynaklandığı anlaşıldı. Borusunu camdan dışarı çıkarttıkları  sobayı yakarak ısınan işçiler, bütün gün dışarıda soğukta kalmaktan korunuyor.
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