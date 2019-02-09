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Sofuoğlu: Motosikletçiler için bariyer uygulaması başlangıç

ANTALYA, () - AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosikletçiler için bariyer uygulamasının bir başlangıç olduğunu belirterek, "Zor ve maliyetli bir konu ama Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması, adımların atılması...

Sofuoğlu: Motosikletçiler için bariyer uygulaması başlangıç

ANTALYA, () - AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosikletçiler için bariyer uygulamasının bir başlangıç olduğunu belirterek, "Zor ve maliyetli bir konu ama Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması, adımların atılması beni çok mutlu etti" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Antalya- Kemer Yolu'nun Çaltıcak Mevkii'nde düzenlenen 'Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması' programına katıldı. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da eşlik ettiği Bakan Turhan, motosiklet kullanıcılarıyla birlikte Motorcu Dostu Bariyer Sistemleri'ni inceledi. Bakan Turhan ve Vali Karaloğlu, motosiklete binerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
SOFUOĞLU: NEREDEN GELDİĞİNİ BİLEN BİRİ OLARAK DESTEK OLDUM
AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosikletçiler için bariyer uygulamasının bir başlangıç olduğunu belirtti. Bu konunun yıllardır gündemde olduğunu söyleyen Sofuoğlu, "Ama bir türlü adım atamamıştık. Son zamanlarda özellikle böyle bir görev üstlenmem, boynumun borcu olmuştu. Nereden geldiğini bilen biri olarak motosikletçilere bu konuda destek olmak için elimden geleni yaptım. Bakanımıza gittik, beni kırmadılar. Zor ve maliyetli bir konu ama Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması, adımların atılması, pilot uygulama olarak buradan başlatılması beni çok mutlu etti" dedi.

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