Sofraların eti çıntar tezgahlarda yerini aldı

MARMARİS'te, sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarıyla ortaya çıkan çıntar mantarı, pazar tezgahlarında yerini aldı. Büyüklüğüne göre kilosu 20 ile 30 liradan satılan çıntara, vatandaşların yanı sıra yerleşik yaşayan yabancıların da ilgi gösterdiği görüldü.

Marmaris başta olmak üzere Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmesi, doğada kendiliğinden yetişen çıntar mantarı, kırsal mahallelerde yaşayan birçok kişinin geçim kaynağı oldu. Sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarının ardından çam ağaçlarının dibinde ortaya çıkan çıntar, tezgahlarda yerini almaya başladı. Sık çam ağaçlarıyla kaplı yüksek dağlık alanlarda bin bir emekle toplanan çıntar, kilosu 20 ile 30 lira arasında fiyatla satılıyor. Çıntarın çıktığını duyan meraklılarınca ürün talep görüyor. Fiyat yüksek bulunsa da talep gören ürüne, Marmaris'te yerleşik yaşayan yabancılar da ilgi gösteriyor. Pazarda 25 yıldır çıntar sattığını belirten Mehmet Aslan, "Bu aylarda ilk yağmurlar ardından çıkan doğal bir gıdadır. Ekmesi, işlemesi, gübresi ve bakımı yoktur. Yüksek dağ kesimlerinde uzun uğraş isteyen aramalar sonucu çam ağaçları diplerinde olur. Çıntarın çıkmasını bekleyen özel müşterilerimiz var. Dağlık alanlarda olduğu için toplanması çok zahmetli. Bu sene çıntar az görüldü. Bulunması çok zahmetli ve az bulunduğu için tezgahlarda fiyatları yüksek" dedi. İlçede yerleşik yaşayan İngiliz uyruklu Gloria Estefan Bulut, "Tamamen doğal ve bir o kadar besleyici organik bir ürün. 5 yıl önce bir arkadaşım ikram etmişti. O günden bugüne kadar bu enfes gıdayı alıyorum" dedi.

SOFRALARIN ETİ OLARAK BİLİNİR

Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, "Şemsiye gibi geniş olup, kızıla çalan turuncumsu renkte bir mantar türüdür. Ormanlık alanlarda özellikle çam ağaçlarının dökülen yaprakların altında doğal olarak kendiliğinden çıkar. Sonbaharın ilk yağmurları ardından görülmeye başlar. Muğla'nın özellikle kırsal mahallelerinde oturanlar, bu mantarı sofraların eti olarak bilir. Et tadı veren çok güzel lezzetlidir. Bu tür zehirli değildir. 3 şekilde yemek olarak hazırlanabilir. En çok tercih edilen mangaldır. Fırında ve kavurma olarak hazırlanması en bilindik şeklidir" dedi.



