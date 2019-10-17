Şoför, rahatsızlanan sara hastası üniversiteliyi hastaneye otobüsle yetiştirdi

ISPARTA'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eğitim gören Aliye K. (20), okula gitmek için bindiği özel halk otobüsünde fenalaştı. Sara hastası olduğu öğrenilen üniversiteli, şoför Erhan Ayhan tarafından otobüsle hastaneye yetiştirildi.Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta kalan üniversitesi öğrencisi Aliye K., sabah saatlerinde, okula gitmek için özel halk otobüsüne bindi. Ancak kısa süre sonra sonra fenalaşarak, otobüste yere yığıldı. Aliye K.'ye ilk müdahaleyi otobüsteki diğer öğrenciler yaptı. Şoför Erhan Ayhan da güzergahı değiştirerek, genç kızı otobüsle SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Şoför tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen ve sara hastası olduğu öğrenilen Aliye K., tedaviye alındı. Şoför Erhan Ayhan, o anları şöyle anlattı:"Kız öğrencilerin bulunduğu KYK yurdundan çocuklarımızı alıp dersliklerine götürmek için seferimi başlatmıştım. Doğu Kampüsü'nden çıkıp Batı Kampüsü'ne girmeye çalıştığım an otobüste yardım çığlıkları duydum. Otobüsü durdurup, arka tarafa baktığım an genç bir kızımızın düştüğünü gördüm. Kızımızın sara hastası olduğu bilgisini alınca sağlık ekiplerine haber verdik. Ancak vakit kaybetmemek için kızımızı en yakın hastane olan SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdüm. Hastane girişine kadar otobüsü götürdüm. Dubalardan dolayı zorlansam da genç kızın hayatını kurtarmayı kendime görev atfettim. Hemen bir sedye istedik ve kızımızı öğrencilerin yardımıyla sağlık görevlilerine teslim ettik. Kızımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim."