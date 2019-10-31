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Soda şişelerini açmaya çalışırken elinde patladı

Eskişehir'de yaşayan Ömer Erden (37), birbirine yapışık duran iki soda şişesini açmaya çalışırken şişelerin elinde patlaması sonucu yaralandı. Sağ elinin 2 parmağından yaralanan Erden, 3 saatlik ameliyatın ardından 1 aydır elini kullanamadığını...

GENEL 31.10.2019, 11:40

Eskişehir'de yaşayan Ömer Erden (37), birbirine yapışık duran iki soda şişesini açmaya çalışırken şişelerin elinde patlaması sonucu yaralandı. Sağ elinin 2 parmağından yaralanan Erden, 3 saatlik ameliyatın ardından 1 aydır elini kullanamadığını söyledi. Erden, Bu olay nedeniyle avukatım aracılığıyla mahkemeye başvurdum dedi.
Eskişehir'de bilardo salonu işleten Ömer Erden, geçen 30 Eylül'de iş yerine gelen 6'lı paketlerden çıkardığı soda şişelerini dolaba dizdi. Bu sırada iki soda şişesinin birbirine yapışık olduğunu gören Erden, açmaya çalıştığı sırada şişelerin elinde patlaması sonucu sağ elinden yaralandı. Kendi imkanlarıyla gittiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Erden'in sağ eli 2 parmağındaki kopan sinirler ve tendonlar yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla dikildi. Ayrıca iki parmağına da çok sayıda dikiş atıldı. 
AMELİYATI 3,5 SAAT SÜRDÜ
Bir aylık rapor alan ve fizik tedaviye başlayan Ömer Erden, kağıt etiketin yapıştırıcısı nedeniyle iki şişenin birbirine yapıştığını ve hafif şekilde açmaya çalışırken elinde patladığını söyledi. Bunun bir üretim hatası olduğunu kaydeden Erden, Dolaba dizerken, yapışık çıkan soda şişelerini hafifçe sadece birbirinden ayırmaya çalışırken elimde patladı. Sol elimdeki şişe sağ elimin tendonlarını ve sinirlerini parçaladı. Ben koşarak hastaneye gittim. Fakat plastik cerrahın da görmesi gerektiğini söylediler. Sağ elimin tendon ve sinirlerinden yaklaşık 3,5 saat süren bir ameliyat oldum. Bir aydır elimi ve kolumu kullanamıyorum. Fizik tedaviye başladım. Şu anda parmaklarımda bir hissiyat yok. Hareket kısıtlılığı var dedi.
BİR AY FİZİK TEDAVİ GÖRECEK
İki parmağında da çok sayıda dikiş olduğunu ve kalıcı hasar olup olmadığının fizik tedavinin ardından anlaşılacağını kaydeden Ömer Erden, Soda şişesinin patlaması sonucu yaralanacağım hiç aklıma gelmezdi. Böyle bir olay başıma geldi. Firmaya ulaşmaya çalıştım, başkasının başına gelmesin diye ancak umursayan olmadı. Sonraki paketlerden de yapışık şişeler çıktı. Onları suya koyarak ayırdım. Şişelerde etiketlerin altından çıkan yapışkan artıkları nedeniyle yapışmış. Yapışkan fazla ya da dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir sonuç bu. İnsanlar dikkat etsinler, yapışık şişeleri ellemesinler. Yetkililerde bu konularda daha dikkatli olmalı. Doktor bir parmağıma 2 dikiş attığını söyledi, diğerinin ise sayısını bilmiyorum. Çok dikiş attığını ifade etti. Fizik tedavinin ardından hasar kalıp kalmayacağı belli olacak diye konuştu. 
Erden, soda şişelerinin patlaması sonucu yaralanmasıyla ilgili mahkemeye başvurduğunu ve hukuki olarak hakkını arayacağını da sözlerine ekledi.

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