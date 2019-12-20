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Sobaya tiner döken gencin eli ve yüzü yandı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki iş yerinde, yanan sobaya tiner döken Emre D.'nin (19) yüzü ve elleri yandı. Olay 17'nci Sokak'ta faaliyet gösteren sandalye imalethanesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İş...
GENEL 20.12.2019, 15:50
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki iş yerinde, yanan sobaya tiner döken Emre D.'nin (19) yüzü ve elleri yandı.
Olay 17'nci Sokak'ta faaliyet gösteren sandalye imalethanesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Emre D., yanan sobaya tiner döktü. Alevlenmeyle de yüzünden ve ellerinden yaralandı. Koşarak iş yerinin kapısına giderek yardım isteyen genç, otomobille Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralı genç, ilk müdahalesinin ardından yanık ünitesinde tedaviye alındı.
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