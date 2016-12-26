Sobanın son ustaları

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da sayıları bir elin parmakları kadar olan soba üreticileri, çırak yetişmemesi, doğalgaz ve klima kullanımının yaygınlaşmasına rağmen mesleklerini yaşatmak için mücadele ediyor.

Burdur Ateşli Sanatlar Çarşısı'nda 10 yıl önce 15'in üzerinde olan soba imalatçısı sayısı 5'e kadar düştü. Çırak yetişmemesi ve doğalgazın yayılmasıyla birlikte kentte soba üretimi yapan esnaf sayısı da azaldı. Bir dönem kışın vazgeçilmezi olan soba yerini, son dönemde kullanımı artan doğalgaz ve klimaya bırakmaya başladı. Kışın okuldan ya da işten geldikten sonra yanına oturup gürüldeyen sesi eşliğinde yaydığı sıcaklıkla ısınanların, üzerinde güğüm içinde ısıtılan suda banyo yapanların ya da kestane pişirip, ekmek gevretenlerin hayatında iz bırakan soba bazı evlerde hala kullanılmaya devam etse de üretici sayısı azaldıkça yayılımı da aynı oranda düştü.

'BİZDEN SONRA YOK OLUP GİDECEK'

Sobacılığın baba mesleği olduğunu ve ilkokuldan bu yana bu işi yaptığını söyleyen 50 yaşındaki İbrahim Arık, "Meslekteki tek sıkıntımız çırak yetişmemesi. Babam bu işi uzun yıllar yaptı. Şimdi de ben ve oğlum devam ettiriyoruz. Oğlum, Akdeniz Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünü bitirdi ama 'ben bu işi yapacağım' dedi. Bizlerden sonra bu meslek yok olup gidecek. Şu anda gerçek imalatçı iki kişi kaldık" dedi.

Dolardaki artışlardan biraz etkilendiklerini ancak her şeye rağmen işlerinin iyi olduğunu anlatan Arık, yaptıkları sobaları Burdur merkez ve ilçelerinin dışında Isparta, Denizli, Antalya merkez ve ilçelerine sattıklarını kaydetti.

'GENÇLER KOLAY İŞ ARIYOR'

35 senedir baba mesleği sobacılık yaptığını aktaran 47 yaşındaki Mehmet Özkan da çırak bulamadıkları için eşinin kendisine yardım ettiğini vurguladı. Özkan, "İşlerimiz iyi. Büyük firmalar soba işini bıraktı. Bizim gibi küçük imalathaneler yapıyor. Bu sanatın son temsilcileriyiz. Yetişen çırak yok. Eleman sıkıntımız had safhada. Kimse çalışmak istemiyor. Gençler kolay iş arıyor. Kolay para arıyor. Doğalgaz kullanımının artmasıyla daha çok kırsal kesime hitap ediyoruz" diye konuştu.

Şerife Özkan da çırak olmadığı için 3 yıldır eşine işlerinde yardım ettiğini söyledi.



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