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Sobadan zehirlenen öğretmeni köylüler 3 kilometre taşıyıp kurtardı

Yusuf Özgür BÜLBÜL / MUŞ, () - MUŞ'un Malazgirt İlçesi'ne bağlı Tıkızlı Köyü'nde sobadan sızan gazdan zehirlenen ve köylüler tarafından 3 kilometre taşınıp ambulansa yetiştirilen öğretmen Abdullah Aygün, "Ölümden döndüm,...

Sobadan zehirlenen öğretmeni köylüler 3 kilometre taşıyıp kurtardı

Yusuf Özgür BÜLBÜL / MUŞ, () - MUŞ'un Malazgirt İlçesi'ne bağlı Tıkızlı Köyü'nde sobadan sızan gazdan zehirlenen ve köylüler tarafından 3 kilometre taşınıp ambulansa yetiştirilen öğretmen Abdullah Aygün, "Ölümden döndüm, köylülere teşekkür ederim" dedi.
Malazgirt İlçesi'ne 49 kilometre uzaklıktaki Tıkızlı Köyü'nde ücretli öğretmenlik yapan Abdullah Aygün, kaldığı lojmanda dün sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenince komşularını arayıp yardım istedi. Komşuları kusturmaya çalışıp yoğurt yedirdiği öğretmen için Köy Muhtarı Mehmet Bozkurt, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ambulans köye 3 kilometre uzaklıktaki ana yola kadar gelip öğretmenin getirilmesini beklemeye başladı. Köylüler çadır bezine sardıkları öğretmen Abdullah Aygün'ü yaklaşık 1 metreyi bulan karda bata çıka ambulansa taşıdı. Sağlık ekibi tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen tedavi altına alındı.
10 yıldır ücretli öğretmenlik yapan 35 yaşındaki Bitlisli Abdullah Aygün şunları anlattı:
"Bugün ders başı yapacağız diye Cumartesi'den köye gittim. Köylüler kurt olduğu için silahlarla gelip beni Sırtdüzü köyünden aldılar. Lojmanda 15 gündür soba yanmadığı için soğuktu. Lojmanda sobayı yakıp ısıttıktan sonra sınıflar da ısınsın diye oradaki sobayı da yaktım. Gece sabaha karşı 4'te uyandığımda kendimi iyi hissetmiyordum. O sırada düştüm ve telefonla köylü birinden yardım istedim. Yoğurt ve süt getirdi, kustum. Yol kardan kapalı olduğu için köylüler çadırla beni taşıdılar. Ölümden döndüm. Tüm köylülere teşekkür ediyorum."
Ücretli Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Bahattin Akdaş ise öğrencileri için erkenden köye gelen Abdullah Aygün'e destek olan köy halkına duyarlılıkları için teşekkür etti.

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