Sobadan zehirlenen kadın öğretmenler ölümden döndü

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), () - MUŞ’un Varto ilçesine bağlı Karapınar köyünde görevli 2 kadın öğretmen, sabah namazı vakti uyanınca sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark ederek yardım istedi. Öğretmenler, kardan kapanan yolun açılması ile hastaneye yetiştirildi.

Varto'ya 41 kilometre uzaklıktaki Karapınar köyünde ücretli öğretmenlik yapan Sevgi Emre ve Rumet Koç, sabah namazı için uyandıklarında zehirlendiklerini farketti. Öğretmenlerin durumu Kaymakam Mehmet Nuri Çetin'e bildirmeleri üzerine İlçe Özel İdare ve sağlık ekipleri seferber oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu açıldı ve öğretmenler ambulansla Varto Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan öğretmenleri Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Yetkiner, Şube Müdürleri Abdülnasır Sever ve Ömer Faruk Tunç ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İlçede bir hafta önce yağan kardan dolayı tüm köylerle bağlantının kesildiğini hatırlatan Kaymakam Çetin, "Kar kalınlığı yer yer 4 metreyi geçmiş desek yanlış olmaz. Ekiplerimiz bu zorluklarla mücadele ederken bir de acil durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hastalarımız ve özellikle soba gazından zehirlenenler oluyor. Sabah namazı sayesinde Karapınar köyünde okul lojmanlarında yaşayan Sevgi Emre ve Rumet Koç gazdan etkilendiklerini fark ediyorlar. Köy muhtarı Sırrı Kartal ile köyde nakliyecilik yapan Gıyasettin Kartal'ın katkılarıyla hastaneye zamanında ulaştırıldılar. Gerekli tedavileri hastanede doktorlar tarafından yapıldı. Çok şükür öğretmenlerin durumları iyi. Vatandaşların özellikle yatarken sobalarına kömür atmamaları gerektiğini köy imamları aracılığıyla halka duyurduk" diye konuştu.

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