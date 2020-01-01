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Sobadan zehirlenen 6 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı
SİİRT'te, evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, sabah saatlerinde Alan Mahallesi'nde meydana geldi. Uykudan uyanan İnan ailesinin 6 ferdi, baş dönmesi ve mide bulantısı...
GENEL 01.01.2020, 17:45
SİİRT'te, evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Alan Mahallesi'nde meydana geldi. Uykudan uyanan İnan ailesinin 6 ferdi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayet üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, İnan ailesine ilk müdahalede bulunup ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınanların karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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