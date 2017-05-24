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SMA hastası 6 yaşındaki Kerem'in 'uçma'  hayali gerçek oldu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde doğuştan SMA hastası olan 6 yaşındaki Kerem Bozkır'ın uçma hayali gerçek oldu. Çorlu Havalimanı'nda eğitim uçağına bindirilen Bozkır, yaklaşık 30 dakika havada...

SMA hastası 6 yaşındaki Kerem'in 'uçma'  hayali gerçek oldu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde doğuştan SMA hastası olan 6 yaşındaki Kerem Bozkır'ın uçma hayali gerçek oldu. Çorlu Havalimanı'nda eğitim uçağına bindirilen Bozkır, yaklaşık 30 dakika havada dolaştırıldı.
Çorlu'da Emine-Nedim Bozkır çiftinin iki çocuğundan SMA (hareket sinir hücrelerinde genetik kaynaklı rahatsızlık) hastası Kerem Bozkır, ailesine uçağa binmek istediğini söyleyince, aile durumu Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'a iletti. Kaymakam Kılıç, Çorlu Havalimanı Müdürü Alptekin Gedikli'den minik Kerem'in talebinin yerine getirilmesini istedi. Bunun üzerine havalimanında bir eğitim uçağı Kerem için hazırlandı. Havalimanına anne ve babası tarafından getirilen Kerem Bozkır'a havalimanı müdürü Gedikli tarafından pilot kıyafeti hediye edildi. Minik Kerem, daha sonra annesi ile birlikte eğitim uçağı ile havalanıp, yaklaşık 30 dakika havada gezdirilerek hayali yerine getirildi.
Çok heyecanlı olduğunu ve hayalinin gerçek olduğunu söyleyen minik Kerem, "Uçağa bindim çok mutluyum. Çok güzeldi. Denizi gördüm  kaymakam amcaya teşekkür ediyorum" dedi. Baba Nedim Bozkır, "Kerem'in en büyük hayali uçağa binmekti. Kaymakamlığımızla yaptığımız görüşmede bunun olabileceğini belirttiler ve bugün buraya geldik. Oğlum buraya gelirken çok mutluydu. Bu isteğin yerine gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
BAKANLIK İLAÇLARI GETİRİYOR
Sağlık Bakanlığı'nın SMA hastası çocuklar için ilaç temin edeceğini belirten baba Nedim Bozkır, "Dün akşam güzel bir haber aldık. Sağlık Bakanlığı, bizlere gönderdiği bir yazı ile SMA hastası çocukların ilaçlarının getirileceğini söyledi. İnşallah çok kısa sürede tüm hasta çocukların SMA ilaçları gelir. Tüm çocuklar biran önce sağlıklarına kavuşur" dedi.

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