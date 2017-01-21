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Şizofren komşunun öldürdüğü çift toprağa verildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Honaz İlçesi Kaklık Mahallesi'nde, şizofren 39 yaşındaki Y.T. tarafından bıçaklanarak öldürülen 63 yaşındaki Döndü ve 65 yaşındaki İrfan Yılmaz çifti bugün toprağa verildi. Kaklık Mahallesi'nde...

Şizofren komşunun öldürdüğü çift toprağa verildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Honaz İlçesi Kaklık Mahallesi'nde, şizofren 39 yaşındaki Y.T. tarafından bıçaklanarak öldürülen 63 yaşındaki Döndü ve 65 yaşındaki İrfan Yılmaz çifti bugün toprağa verildi.
Kaklık Mahallesi'nde dün  meydana gelen olayda, 6 yıl önce bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı için cezaevine giren ardından şizofren tedavisi gördükten sonra tahliye olan Y.T., komşusu İrfan Yılmaz ile eşi Döndü Yılmaz'ı evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Y.T., olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Y.T.'nin bıçaklı saldırısında ölen Döndü ve İrfan Yılmaz çifti, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün  Kaklık Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

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