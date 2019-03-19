Sızıntı olan Alucra Barajı'nda su tahliyesi sürüyor, evlere kimse yaklaştırılmıyor

GİRESUN'un Alucra ilçesinde 4 milyon metreküp su tutma kapasitesi ve 56 metre gövde yüksekliğine sahip, sulama amaçlı kullanılan Alucra Barajı'nda, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasında su sızıntısı nedeniyle 12 evin tahliye edilmesinin ardından, kontrollü su tahliyesi sürüyor. Suyun tamamen tahliye edilmesinin planlandığı barajda, gövde iyileştirme çalışması yapılacak. Gövdesinin yıkılma riski süren barajda, su tahliyesinin birkaç gün daha süreceği, yöre sakinlerinin evlerine yaklaştırılmadığı belirtildi.

Alucra'da, koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip ve 11 bin 640 dekar zirai alanın suya kavuşmasını sağlayan Alucra Barajı'nda geçen cuma günü su sızıntısı başladı. 4 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajın yakınındaki Karabörk köyünün muhtarı Ali Kocaman, baraj gövdesindeki sızıntıyı fark edip, cep telefonu ile kaydetti. Kocaman, görüntüleri jandarma ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerine ulaştırdı. Görüntüleri izleyen DSİ yetkilileri harekete geçti. DSİ Genel Müdürlüğü ve Trabzon Bölge Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları barajda, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasında su sızıntısı olduğunu belirledi. Ekipler, göletteki suyun tahliyesine karar verdi.

12 EV BOŞALTILDI

Risk altında bulunan baraj göleti kısmına yakın Karabörk köyünün Artabel Mahallesi'nde 12 ev de tedbir amacıyla tahliye edildi. Evlerde yaşayanlar akrabalarının yanına yerleşti. Gövdesinin yıkılma riski süren barajda, su tahliyesi tamamen sağlanıncaya kadar mahalle sakinlerinin evlerine yaklaştırılmayacağı belirtildi. Jandarma ve AFAD ekipleri de köyde bekleyerek, yöre sakinlerini dere yatağından uzak durmaları yönünde uyarıyor. Göletteki suyun tamamının tahliyesinin ardından sızıntının yaşandığı baraj gövdesinde iyileştirme çalışmasına başlanacak.

VALİLİK: İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILACAK

Konuyla ilgili Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Giresun ili Alucra ilçesi, Alucra Göleti'nde, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından 15.03.2019 günü başlayan yayılı su sızıntısı tespit edilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü'nden 5 kişilik uzman bir heyet gölet yerine gelmiş olup, incelemelerini sürdürmektedir. Durum tespiti ve tedbir amaçlı olarak gölet suyu tahliye edilmeye başlanmıştır. Su seviyesinin düşürülmesinden sonra gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Gölün boşaltımı sırasında mansaba kontrollü olarak su bırakılmaktadır. Tedbir amaçlı olarak gölün hemen mansabındaki 12 hane tahliye edilmiştir. Diğer yerleşimler için riskli bir durum olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır."

'KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ'

Karabörk Köyü Muhtarı Ali Kocaman, birkaç gün önce baraj gövdesinden fazlaca su aktığını fark ettiğini ve durumu yetkililere bildirdiğini belirterek, "Barajda bir anormal durum olduğunu fark ettim. Göle çıkıp baktım. Tahliye bölümünden az su akıyor, suyu alt kısımdan veriyordu. Telefonla çekim yapıp ilgili yerlere gönderdim. Tehlike olduğu tespit edilince çalışma başlatıldı. Barajın kapakları açılarak su tahliye edilmeye başlandı. 12 evimiz boşaltıldı. Köyde komşu ve akrabalarının evlerine yerleştirildiler" dedi.

Evini boşaltan Ali Tuncel de "Barajın yapılışından bu yana bazı sorunlar vardı. 'Baraj gövdesi çatlar mı?' diye hep korkuyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi. Gelip müdahale ettiler. Su seviyesi düşürülüyor. Evimizi terk ettik ve akrabalarımızda kalmaya başladık. Köyde huzursuz olduk, uykularımız kaçtı. Bir daha bu durumu yaşamak istemiyoruz. Baraja önlem alınmalı" diye konuştu.

Mustafa Yelekoğlu ise "Barajdaki tehlike nedeniyle '4 gece evde kalmayın' dediler. Biz de evi boşalttık. Yukarıdaki köylerdeki yakınlarımızın evlerinde yatıyoruz. Barajda tehlike var. Gövdesinin yıkılmak üzere olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.

Evi tedbir amacıyla boşalttıklarını söyleyen Hasan Kocaman, "Barajda sıkıntı var. Kapaklar açılarak su seviyesi düşürüldü. Erken müdahale olduğu için korkmuyoruz. Yüksek köylerdeki akrabalarımızın evinde kalıyoruz" diyerek önlem alınmasını istedi.

ALUCRA BARAJI

Alucra Barajı, 2014 yılı Nisan ayında DSİ tarafından ihale edilerek özel bir firma tarafından inşa edildi. 4 milyon metreküp su depolama hacmine sahip barajın inşası geçen yıl tamamlandı. 8 milyon 530 bin TL'ye mal olan Alucra Barajı projesi temelden 46 metre, koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip. Giresun'un en büyük, Karadeniz Bölgesi'nin de sayılı büyük barajlarından biri olan Alucra Barajı ile 11 bin 640 dekar zirai alan suya kavuştu.



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