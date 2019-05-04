Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

Siyahlar giyip, çocuk istismarına tepki gösterdiler

ÇEŞME (İzmir), )- İZMİR'in Çeşme ilçesinde CHP'li kadınlar öncülüğünde yapılan yürüyüş ile çocuk istismarına tepki gösterildi. CHP Çeşme Kadın Kolları üyeleri siyah giysiler giyip, siyah kurdeleler takarak, çocuk istismarına...

Siyahlar giyip, çocuk istismarına tepki gösterdiler

ÇEŞME (İzmir), )- İZMİR'in Çeşme ilçesinde CHP'li kadınlar öncülüğünde yapılan yürüyüş ile çocuk istismarına tepki gösterildi.
CHP Çeşme Kadın Kolları üyeleri siyah giysiler giyip, siyah kurdeleler takarak, çocuk istismarına karşı yürüdü. Çeşme Çarşısı girişinde toplanan kadınlara, Çeşme Belediye Başkan Vekili Seyit Dolunay Onur, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, belediye meclis üyeleri, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül ile vatandaşlar da destek verdi. "Çocuk istismarı toplumun yüz karasıdır", "Çocuk susar, sen susma, istismara sessiz kalma", "Ben çocuğum, yaşama hakkımı elimden alma", "Ses ol, istismara sessiz kalma", "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundasın", "Çocuklarımızın düşlerini karanlığa teslim etmeyeceğiz", "Çocuk istismarı insanlık suçudur", "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmalıyız" ve "Ben kirlenirsem dünya kirlenir" sloganları atan grup, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önüne kadar yürüdü.
Burada basın açıklaması yapan CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, "Neredeyse hemen her gün yurdumuzun pek çok köşesinden çocuklarımıza yönelik şiddet, taciz ve istismar olayları duyulmaktadır. Bu yaşadığımız olaylar, büyük bir acıya neden olmakta, kapanması imkansız yaralar bırakmaktadır. Bu olayların yaşanması ne kadar toplum vicdanını yaralıyorsa, bu kişilerin yeterli cezayı almadan içimize karışmaları da bizleri derinden sarsıyor. Hele ki bazı sanıklar için kullanılan 'İyi hal' indirimini duyduğumuzda adeta acılar bir kez daha yaşanıyor. İyi hal indiriminin bu cezalarda uygulanmasına isyan ediyor, 'Artık yeter' diyoruz. Bizler çocuklarımıza bakmaya bile kıyamazken, çocuklarımıza yapılan taciz ve istismar kabul edilemez" dedi.
Basın açıklamasının ardından kısa süre oturma eylemi yapan grup, olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328