Siyahlar giyip, çocuk istismarına tepki gösterdiler

ÇEŞME (İzmir), )- İZMİR'in Çeşme ilçesinde CHP'li kadınlar öncülüğünde yapılan yürüyüş ile çocuk istismarına tepki gösterildi.

CHP Çeşme Kadın Kolları üyeleri siyah giysiler giyip, siyah kurdeleler takarak, çocuk istismarına karşı yürüdü. Çeşme Çarşısı girişinde toplanan kadınlara, Çeşme Belediye Başkan Vekili Seyit Dolunay Onur, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, belediye meclis üyeleri, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül ile vatandaşlar da destek verdi. "Çocuk istismarı toplumun yüz karasıdır", "Çocuk susar, sen susma, istismara sessiz kalma", "Ben çocuğum, yaşama hakkımı elimden alma", "Ses ol, istismara sessiz kalma", "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundasın", "Çocuklarımızın düşlerini karanlığa teslim etmeyeceğiz", "Çocuk istismarı insanlık suçudur", "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmalıyız" ve "Ben kirlenirsem dünya kirlenir" sloganları atan grup, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önüne kadar yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, "Neredeyse hemen her gün yurdumuzun pek çok köşesinden çocuklarımıza yönelik şiddet, taciz ve istismar olayları duyulmaktadır. Bu yaşadığımız olaylar, büyük bir acıya neden olmakta, kapanması imkansız yaralar bırakmaktadır. Bu olayların yaşanması ne kadar toplum vicdanını yaralıyorsa, bu kişilerin yeterli cezayı almadan içimize karışmaları da bizleri derinden sarsıyor. Hele ki bazı sanıklar için kullanılan 'İyi hal' indirimini duyduğumuzda adeta acılar bir kez daha yaşanıyor. İyi hal indiriminin bu cezalarda uygulanmasına isyan ediyor, 'Artık yeter' diyoruz. Bizler çocuklarımıza bakmaya bile kıyamazken, çocuklarımıza yapılan taciz ve istismar kabul edilemez" dedi.

Basın açıklamasının ardından kısa süre oturma eylemi yapan grup, olaysız dağıldı.

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