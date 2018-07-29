Sivrihisar'daki 'hava yarışları' nefes kesti

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında bulunan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'de düzenlenen hava yarışları nefes kesti.

Sivrihisar Sportif Havacılık Merkezi'nde düzenlenen hava yarışlarına 25 pilot katıldı. Rotax motoru ile güçlendirilmiş Ultra light kategorisi, Gyrocopter kategorisi, 200 beygir gücündeki sabit kanatlı uçaklar ve 400 beygir üzerindeki motor gücüne sahip uçak kategorisi olmak üzere 4 kategoride yapılan yarışlarda pilotlar, bin metrelik parkuru en hızlı bitirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Yarışlar hakkında bilgi veren Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, Bugün yaklaşık 25 pilotumuz etkinlikte yer aldı. Yarışmamız 4 ayrı kategoride yapılıyor. Kategoriler; Rotax motoru ile güçlendirilmiş Ultra light kategorisi, Gyrocopter kategorisi ve 200 beygr gücündeki sabit kanatlı uçaklar ve 200 beygir üzerindeki motor gücüne sahip uçak kategorisi şeklindey yapılıyor. Programımız bu sabah brifing ile başladı. Yarışmacı pilotlarımızın kura çekimi ile sıraları belirlendi. Yarışma parkurumuz bin metreden oluşmakta. Parkurun 2 kilit noktası var ve bu kilit noktaların etrafında pilotlarımız tur atarak uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Toplam 4 tur atılıyor ve en hızlı zamanda bu turları tamamlayan pilotumuz birinci oluyor" dedi.

Yarışmada ayrıca, 'Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nin kurucusu, akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün kızı olan kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk (27) de uçağıyla gösteri yaptı. Öztürk'ün gösterisi, izleyenlerden alkış aldı.



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