Sivillere ateş eden pilotların da aralarında bulunduğu 155 sanık, ilk kez hakim karşısında (2)

DARBE GİRİŞİMİ SANIĞI PİLOTTAN SALONU KARIŞTIRAN SÖZ

Darbe girişimi sırasında, Ankara'da helikopterlerin havalandığı Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki faaliyetlere yönelik açılan davada, 152'si asker, 3'ü sivil 155 kişi bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 16 Temmuz sabahı Başbakanlığa götüren helikopterin pilotu eski Albay Uğur Kapan'ın sözleri salonu karıştırdı. Gözaltına alındıktan sonra ağır işkencelere maruz kaldığını ileri süren Kapan, "Yıllarca Kuzey Irak'ta terörle mücadele ettim. Eğer helikopterim düşseydi PKK'lılar bana böyle davranmazdı" dedi. Müştekilerin tamamı, Kapan'a bu sözleri üzerine tepki gösterdi. Kapan'a yönelik sinkaflı sözler sarf eden bazı kişiler, salondan çıkartıldı.